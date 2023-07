Come generare 2585 clienti in un anno per i rivenditori grazie al digital marketing: il caso di SharkNet

Le aziende produttrici hanno spesso il compito di portare i loro prodotti nelle mani dei consumatori attraverso i rivenditori. Questo processo può creare, in teoria, problemi di controllo sulle vendite finali. Tuttavia non è sempre così.

È il recente caso di SharkNet, che nel settore delle zanzariere ha fatto la differenza non solo per la qualità del prodotto, ma anche per l’abilità nel generare migliaia di clienti qualificati per i rivenditori attraverso strategie efficaci di digital marketing. L’azienda, che produce zanzariere plissettate, si è affidata a un piano di azione che le ha permesso di ottenere aumento e maggiore controllo sulle vendite finali.

Ecco come un’eccellenza italiana e mondiale ha raggiunto il successo anche grazie al potere del web.

SharkNet: un prodotto d’eccellenza nel settore delle zanzariere

Negli ultimi anni il settore delle zanzariere ha registrato una crescita significativa, ma anche una maggiore concorrenza con la nascita di nuovi prodotti, differenti rispetto alla classica zanzariera a molla. In tale espansione SharkNet si è posizionata come prodotto di eccellenza in Italia e in Europa, espandendosi largamente anche in oltre 50 Paesi nel Mondo.

Ma quali sono stati gli ingredienti della crescita del marchio SharkNet sul territorio italiano?

Il prodotto eccellente, senza dubbio, la punta di diamante dell’azienda: una zanzariera plissettata con un sistema di movimentazione brevettato in Camera di Commercio, una rete super resistente e un “palmares” ineguagliabile di certificazioni per la resistenza al vento, all’acqua e alla polvere.

Ma c’è di più.

Sergio Marcantoni, fondatore e ideatore della zanzariera con lo squalo, in concordanza con il reparto commerciale, ha deciso di abbracciare il potenziale del digital marketing per distinguersi, attuando anche online la strategia di supporto destinata ai rivenditori partner, nel raggiungimento dei loro obiettivi di vendita.

La chiave del successo online di SharkNet: ottimi contatti per i rivenditori, aumenti delle vendite e posizionamento del brand

Il web marketing non è (o quantomeno non dovrebbe essere) una bacchetta magica che magicamente risolve i problemi di un’azienda. Non è uno strumento che, come per incanto, porta successi e fatturato tramite pochi clic.

È piuttosto una “amplificazione” di quella che è la realtà aziendale offline.

Ecco perché un’azienda di successo come SharkNet meritava che la loro comunicazione web e il loro posizionamento sui motori di ricerca rispecchiasse il loro posizionamento nel mercato: una posizione primaria.

Una strategia di digital marketing mirata a migliorare la posizione del loro sito internet sui motori di ricerca (SEO) per parole chiave rilevanti per il loro business, ha permesso innanzitutto di fare in modo che il prestigio del marchio venisse rispecchiato e rispettato dalla presenza online del marchio stesso.

In secondo luogo la pubblicità online è stata un altro strumento fondamentale nella strategia di web marketing di SharkNet.



L’azienda di Monterotondo ha infatti ri-studiato assieme alla web agency che ha scelto nel 2018 come partner, Stratego Swat, le campagne pubblicitarie sulle piattaforme di Facebook Ads e Google Ads.



“Prima le nostre campagne pubblicitarie erano orientate al b2b, anche con un’ottima media di chiusura - racconta Marco Marcantoni, responsabile commerciale di SharkNet - poi però con Gianpaolo (fondatore della web agency sammarinese, n.d.a.) e il team di Stratego Swat abbiamo provato a invertire la rotta e rivolgere le nostre campagne direttamente ai privati. I risultati sono stati davvero eclatanti”.

Qual è la ricetta del successo online per un’azienda che lavora tramite i rivenditori?

La creazione di una pagina web professionale (le cosiddette landing page) su cui fare “atterrare” gli utenti che vedono e cliccano le sponsorizzate da Facebook, sulla quale vengono comunicati in modo specifico vantaggi e benefici della zanzariera plissettata SharkNet, mettendo in luce gli elementi di affidabilità del prodotto stesso (certificazioni, brevetti, ecc…), ha permesso di generare un numero molto elevato di contatti interessati al prodotto e ai suoi vantaggi.



Contatti che poi vengono immessi nella rete di rivendita, e “smistati” quindi ai rivenditori di zona.

“Quelli girati ai rivenditori SharkNet sono contatti molto interessati alla nostra zanzariera, utenti che conoscono bene il prodotto, che hanno imparato a capirlo e ad amarlo - continua Marcantoni - e questo è indubbiamente un vantaggio esorbitante per loro”.

Questo ha permesso di raggiungere un pubblico specifico e interessato a una zanzariera diversa da quella classica, che riporta tutta una serie di problemi di praticità e sicurezza, garantendo maggior traffico ai rivenditori e un aumento delle richieste di informazioni e vendite.

Un sistema win-win, quindi.

Per SharkNet che così facendo aumenta il prestigio del suo marchio sia online che offline, agli occhi non solo di chi decide di installare le zanzariere SharkNet ma anche a quelli degli installatori che ancora non hanno tra i loro prodotti le zanzariere con lo squalo.

Per il rivenditore di zanzariere, che grazie all’investimento pubblicitario dell’azienda madre ottiene il vantaggio di avere clienti qualificati e consapevoli di ciò che vogliono acquistare, migliorando così la gestione del cliente, abbattendo le difficoltà di vendita e aumentando il suo fatturato.



Complice anche l’ottimo lavoro che SharkNet stessa compie verso il rivenditore non solo con il web marketing, ma anche con la formazione tecnica sul prodotto, materiale cartaceo, formazione per la vendita e altro.

Ma anche, perché no, per la stessa Stratego Swat, l’agenzia web che si è consolidata come partner di SharkNet negli anni, che tra le proprie fila può vantare un caso di successo prestigioso di un’azienda (davvero) leader nel proprio mercato, oltre chiaramente alla soddisfazione del team nell’avere un cliente soddisfatto di tale calibro.

Il web marketing risolve i problemi o amplifica la realtà? La visione di due imprenditori

È necessario tuttavia aprire una parentesi a questo punto: per garantire un'esperienza personalizzata SharkNet fornisce ai rivenditori locali gli strumenti necessari per adattare le strategie di marketing alle loro esigenze specifiche.

Ogni rivenditore ha accesso a materiali di marketing personalizzati, corsi di vendita e tecnici, relativi a come trattare il prodotto. Questo ha consentito ai rivenditori di creare una comunicazione efficace anche verso i potenziali clienti locali, aumentando l'impatto delle loro campagne promozionali.

Ancora una volta comprendiamo come il digital marketing diventi “specchio” amplificatore della realtà.

“Quando le cose funzionano bene, internet ti permette di raggiungere tante persone, renderle consapevoli del buon funzionamento della tua azienda, e quindi di aumentare le vendite. Quando la tua azienda è una Ferrari, il digital marketing è il carburante che la fa correre." dice Antonante.

La strategia di web marketing strutturata da SharkNet e messa in atto dall’agenzia Stratego Swat ha permesso all’azienda dei Marcantoni, che ha sostanzialmente rivenditori in tutta Italia, di espandersi e destinare il budget in maniera intelligente sulle regioni più efficienti, andando a migliorare ulteriormente i risultati.

Grazie anche alle strategie di digital marketing, SharkNet è riuscita a generare 2585 contatti per i rivenditori in meno di un anno. I rivenditori hanno registrato un incremento significativo delle vendite, ampliando la loro base di clienti e consolidando la loro posizione sul mercato locale. L'azienda ha dimostrato che il digitale può essere uno strumento potente per supportare i rivenditori e garantire il loro successo nel settore altamente competitivo delle zanzariere plissettate.

"Abbiamo sempre creduto nella promozione per supportare i nostri rivenditori," ha dichiarato Marco Marcantoni, CEO di SharkNet. "La nostra strategia di promozione diretta a loro, unita al digital marketing, ha portato risultati straordinari. Siamo orgogliosi di aver generato migliaia di clienti per i nostri partner commerciali e di aver contribuito alla loro crescita e successo."

Risultati ottenuti e obiettivi per il futuro di SharkNet e Stratego Swat

Ma vediamo un po’ di numeri: “si parla di 2585 nuovi contatti, qualificati e girati ai rivenditori SharkNet, generati dalle campagne Facebook dal 2022 ad oggi (Giugno 2023): 1502 nel 2022 e 1083 nei primi 6 mesi del 2023, per una media di circa 400 nuovi clienti generati.” dati alla mano, i numeri riportati dal team social di Stratego Swat.

La stessa strategia è stata ovviamente seguita per la pubblicità su Google, dove “ci aggiravamo intorno al 30% di chiusura dalla prima richiesta - racconta lo stesso Marcantoni in una video testimonianza rilasciata a Stratego Swat - quindi un’ottima media, che mi soddisfava molto”.

Il caso di SharkNet sottolinea come il digital marketing può essere un potente alleato per le aziende che desiderano generare nuovi clienti per i propri rivenditori. Attraverso strategie mirate, una presenza online coinvolgente e una collaborazione stretta con i rivenditori, SharkNet ha dimostrato che è possibile ottenere risultati straordinari nel campo delle vendite grazie al digitale.

L’importanza di scegliere il partner giusto per la crescita online

Inutile dire che scegliere il partner giusto per la crescita è fondamentale, e lo sottolinea Marcantoni: “Non è affatto facile districarsi nel ginepraio delle agenzie web. Noi abbiamo registrato un grande aumento di lavoro in questi ultimi anni, un aumento di fatturato importante e ovviamente Stratego Swat ha dato un grandissimo contributo.”

Sempre in una delle video testimonianze rilasciate, Marco sottolinea che “Stratego Swat ha dato un grandissimo contributo: quando dai i contatti di privati pronti a comprare ai nostri clienti il rivenditore è felice di affidarsi a noi. Quello che mi è piaciuto di più è il fatto di essere propositivi, di implementare la strategia: è un team [...] con cui c'è un ottimo rapporto e se c'è qualsiasi cosa che non va si risolve immediatamente.”

“Usare il digital marketing per generare clienti per i propri rivenditori (o venditori) è lo strumento migliore per permettere alle aziende di avere il controllo sulle proprie vendite, altrimenti troppo demandate alla responsabilità dei rivenditori.” - dice Gianpaolo Antonante, CEO di Stratego Swat, che collabora ormai dal 2018 con l’azienda romana di Sergio e Marco Marcantoni.

Stratego Swat, l’agenzia di Gianpaolo Antonante ( www.strategoswat.com ), una full circle digital agency con sede a San Marino, dalla sua nascita collabora con le piccole medie imprese italiane proponendosi non come semplice fornitore di servizi, ma come partner per la crescita e il miglioramento dei risultati online.



A dimostrare l’impegno dell’agenzia nel porsi come partner per la crescita c’è senza dubbio la pubblicazione di un vero e proprio “libro delle testimonianze”, per ora consegnato esclusivamente alle aziende che richiedono una collaborazione con l’agenzia: quasi 100 pagine di storie di successo raccontate direttamente dalla voce degli imprenditori che negli anni hanno lavorato a fianco del team di advertiser, SEO e developer di Stratego Swat, portando alla luce i loro risultati, i loro fatturati e i trend positivi sviluppati negli anni.