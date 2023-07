Serie tv, un fenomeno che piace sempre di più

Quando si parla di sistemi di intrattenimento, al giorno d’oggi non c’è probabilmente trend più forte che quello legato alle serie tv. Certo, l’attività sportiva è sempre in cima ai pensieri degli italiani, ma va detto come le serie tv stanno diventando parte fondamentale dei passatempi di un gran numero di persone.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto numerose serie avere un successo incredibile, ma solo poche sono in grado di combinare ascolti da primato con una durata eccezionale nel corso degli anni. Diamo uno sguardo, quindi, a quelle che sono considerate le serie tv più lunghe, ma che al contempo sono riuscite a raggiungere un successo veramente impressionante in tutto il mondo.

La serie quasi infinita di Colombo

Quando si parla di serie tv americane che hanno fatto la storia, è impossibile non pensare immediatamente a Colombo. Si tratta della tipica serie tv che fa parte del genere giallo-poliziesco, che ha visto la sua nascita nel 1968 ed è durata praticamente fino al 2003. Va messo in chiaro fin da subito un aspetto, dal momento che la serie tv nel formato classico è stata mandata in onda fino al 1978, quindi per un decennio, poi le riprese sono ricominciate undici anni più tardi, per poi finire addirittura nei primi anni del nuovo millennio, ovvero nel 2003.

Al centro delle vicende c’è un dramma poliziesco in cui Peter Falk è stato il grande protagonista, nei panni di detective in grado di trovare sempre una soluzione ai crimini commessi dai cattivi. E allora cosa ha portato al successo questa serie? Senza dubbio un aspetto che non si ritrova molto facilmente in altre serie, ovvero che il criminale viene svelato all’inizio di ciascun episodio, mentre poi ciò che viene narrato non è altro che lo sviluppo delle modalità con cui viene catturato.

Il personaggio di Colombo si caratterizza ormai per essere diventato un’icona, anche per via dell’aspetto fisico e dell’outfit che indossa nella vita di tutti i giorni. Da non credere, ma pure la decisione di puntare su una vecchia Peugeot 403 decapottabile come mezzo per muoversi è stata più che azzeccata.

Lost, la prima serie tv che ha avuto impatto sull’epoca moderna

Le serie tv sono cambiate notevolmente, anche a livello di tecnologia usata per le riprese, con l’avvento del nuovo millennio. Ecco spiegato il motivo per cui non deve stupire come questa serie tv sia rimasta nell’immaginario collettivo come una delle migliori mai realizzate. Merito dei vari autori di alto rango che hanno collaborato per la realizzazione di questa serie tv, che è andata in onda al settembre del 2004 fino a maggio del 2010. Complessivamente, sono state proposte sei stagioni, per un dato complessivo di ben 114 episodi. Niente male, vero?

Stranger Things, un successo colossale

Ecco un’altra serie tv che ha letteralmente avuto degli ascolti da record. Come in tanti ben sapranno, si tratta di una serie molto più vicina ai giorni nostri, dal momento che è stata mandata in onda per la prima volta nel 2016, ma è ancora in fase di produzione, per la gioia di tutti gli appassionati.

Ormai siamo arrivati alla stagione numero cinque, ovvero quella che è in fase di produzione. Fino a questo momento, i fan di Stranger Things hanno avuto l’opportunità di godersi ben 34 episodi, ciascuno della durata di una cinquantina di minuti. Qualcosa è cambiato, però, nella quarta stagione, dato che alcuni episodi sono arrivati quasi a triplicare tale tempistica. In alcuni casi, infatti, si sono toccati anche i 140 minuti complessivi.