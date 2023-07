Monaco, incontro tra il Ministro di Stato ed i membri del Consiglio Nazionale

Il Ministro di Stato, Pierre Dartout, accompagnato dai membri del Governo e dall'Alto Commissario per gli Affari europei, ha incontrato oggi (martedì 25 luglio) i membri del Consiglio Nazionale, in occasione di una Commissione Plenaria di Studi che presentava i risultati dello studio prospettivo su eventuali conseguenze economiche, giuridiche e politiche per il Principato, qualora non andassero a buon fine i negoziati in corso con l'Unione europea.

Lavori che il governo aveva affidato allo studio legale August Debouzy e al suo subappaltatore la società di consulenza finanziaria Accuracy.

"Ringrazio gli studi August Debouzy e Accuracy e tutti i membri dell'Amministrazione guidata da Isabelle Costa per la realizzazione di questo studio - ha dichiarato il Ministro di Stato -. Occorre continuare a progredire nel negoziato che stiamo conducendo con la Commissione europea, pur concentrandoci sempre sulle questioni essenziali per il Principato".