Luglio "caldo" ad Avignone con il roboante appuntamento del "Festival OFF"

Raramente capita di visitare una città e “sentire“, quasi sfiorare il talento la creatività, la fantasia .

Ma così è Avignone, la citta dei Papi, nel mese di luglio. Le Festival Off, 1499 spettacoli ogni giorno dal 7 al 29 luglio, 141 siti , teatri o giardini, cappelle o cortili, scuole o tende, dove vivere il “ Tango di Neruda “ , a un passo dal “ Flamenco Jazz “, poi fermarsi in una piazza per “ La Folle Histoire de France “, e, passato il porticato, entrare nel mood Swing che “ Dieu Creò “ .

Farsi sorprendere da Leon Le Magicien, rimanere incantati dalla poesia di Maschere e Mimi di Kazumi Ishigami.

Il francese poi, pas problemé !, il teatro è solo una parte del tutto: musical , concerti, Arte du cirque, Marionette, Mimi, performance, Magiciens, danza….

Regalatevi un piccolo frammento di arte “ vivente “ , oltre lo schermo che ogni giorno ci allontana dalla vita. Qui ad Avignone vi aspetta una realtà davvero oltre sogni e fantasie.