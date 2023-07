Come dovrebbe essere assunto il CBD? Quali sono i suoi benefici?

Il cannabidiolo, comunemente noto come CBD, è il secondo cannabinoide più abbondante nella Cannabis sativa. Possiede molteplici proprietà benefiche, come dimostrato da numerosi studi scientifici. In questo articolo, vedremo quali sono gli innumerevoli benefici del CBD, il modo corretto di assumerlo per massimizzarne gli effetti e le migliorie che può apportare alla nostra vita.

Il CBD, uno dei principali componenti cannabinoidi della cannabis, ha dimostrato la sua efficacia in diversi ambiti. Grazie alla sua interazione con il sistema endocannabinoide, il CBD favorisce il ripristino dell'equilibrio generale nel corpo. Questo cannabinoide offre una vasta gamma di proprietà, tra cui azione antiossidante, analgesica, antinfiammatoria, anticonvulsivante e antidepressiva. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il CBD è ben tollerato e soprattutto, sicuro. È importante sottolineare che non causa dipendenza né effetti psicotropi negativi, sebbene possa comportare alcuni effetti collaterali di lieve entità.

Tutti i benefici del CBD

Se dovessimo elencare tutti i vantaggi del CBD per la salute, ci vorrebbero le pagine di un'enorme enciclopedia. In questo articolo, vogliamo focalizzarci su alcune delle sue applicazioni più comuni.

Alleviare il dolore e ridurre l'infiammazione

Molte persone utilizzano il CBD per alleviare il dolore e ridurre l'infiammazione. Questo cannabinoide può essere particolarmente utile per coloro che soffrono di condizioni croniche, come l'artrite. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, il CBD può contribuire a ridurre l'infiammazione articolare e lenire i sintomi dolorosiAnsia e disturbi correlatiNegli ultimi anni, il CBD ha dimostrato di essere efficace nel ridurre i sintomi di disturbi d'ansia come il Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS) e il Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC).

Studi scientifici hanno evidenziato una stretta correlazione tra i cannabinoidi e i sintomi associati all'ansia, come l'ansia sociale. L'assunzione di varietà di cannabis con alto contenuto di CBD e basso contenuto di THC può aiutare i pazienti affetti da DOC ad alleviare le compulsioni mentali e fisiche. Recenti ricerche hanno anche dimostrato che l'assunzione di CBD può influenzare positivamente i recettori del cervello coinvolti nella regolazione dell'umore e delle risposte allo stress. L'ansia sociale, ad esempio, può essere ridotta grazie alla capacità del CBD di favorire una sensazione di rilassamento e tranquillità.

Miglioramento della pelle con il CBD

La canapa e il CBD contengono diversi componenti antinfiammatori molto benefici per la pelle. Il CBD agisce sulle ghiandole sebacee umane e ha un potente effetto antiacneico sulla pelle. La sua capacità naturale di bloccare la crescita e la proliferazione delle cellule contribuisce a ridurre la produzione di sostanze grasse sulla pelle.

Olio di CBD: cos’è

Tra i principali prodotti per assumere CBD, troviamo l'olio di CBD. Questo olio offre una vasta gamma di concentrazioni, permettendoti di scegliere quella più adatta alle tue necessità (5%, 10%, 15%, 30%, e così via). La caratteristica principale dell'olio di CBD è la sua versatilità, poiché può essere utilizzato in molteplici modi. Puoi assumere l'olio direttamente sotto la lingua o aggiungerlo a cibi e bevande che consumi abitualmente. Inoltre, l'olio di CBD è disponibile anche in forma di capsule da ingoiare.

Come si usa l'olio di cannabis?

Gli oli di CBD come quello di JUSTBOB possono essere assunti in diversi modi, sia per via orale che attraverso la vaporizzazione con l'uso di un dispositivo portatile. Tuttavia, la modalità orale rimane la migliore in termini di benefici e tempistiche per utilizzare l'olio di cannabis.

L'assunzione orale

Quando si utilizza l'olio di cannabis per via orale, il CBD presente nell'olio entra direttamente nel flusso sanguigno senza disperdersi nello stomaco. Gli scienziati raccomandano di seguire alcuni passaggi per un'assunzione efficace.

Preparazione e dosaggio: Prima di tutto, agita il flacone di olio di cannabis per miscelare bene i componenti. Successivamente, prendi una piccola quantità di olio utilizzando il contagocce fornito. È importante dosare con attenzione per evitare di assumere una quantità eccessiva di olio.

Posizionamento del contagocce: Inclina leggermente la testa all'indietro per agevolare l'assunzione. Apri la bocca e solleva la lingua per creare uno spazio sotto la lingua.

Somministrazione dell'olio: Posiziona il contagocce sotto la lingua e premi delicatamente per rilasciare le gocce di olio di CBD. Assicurati di contare le gocce per tenere traccia della quantità esatta assunta. Se hai difficoltà a dosare correttamente, puoi utilizzare uno specchio per aiutarti.

Attendi qualche minuto: Dopo aver assunto l'olio di cannabis, non ingerirlo immediatamente. Aspetta qualche minuto per permettere al CBD di essere assorbito adeguatamente. In questo modo, l'olio sarà più efficace nel fornire i suoi benefici.