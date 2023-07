Ombrelloni in legno, come fare una corretta manutenzione

Gli ombrelloni in legno emanano un fascino classico e un'eleganza che li distingue dai modelli più moderni. Con il loro materiale naturale e la loro lunga durata, gli ombrelloni da esterno in legno aggiungono un tocco di raffinatezza a qualsiasi spazio. Tuttavia, per garantire la loro longevità e funzionalità, è essenziale una corretta e attenta manutenzione, proprio per questo vogliamo approfondire le loro caratteristiche uniche e dare dei consigli utili su come conservarli sempre al meglio.

Prendersi cura degli ombrelloni di legno

Gli ombrelloni in legno sono realizzati con vari tipi di legno, come il teak, l'eucalipto o il mogano, noti per la loro forza, bellezza e resistenza agli agenti atmosferici. Questi ombrelloni sono tipicamente caratterizzati da un robusto palo in legno e nervature che sostengono il baldacchino, creando una struttura visivamente piacevole e sicura. Il legno è un materiale versatile e utilizzato per diversi scopi, ad esempio per creare casette rustiche in legno , per gli infissi. Sebbene sia un materiale che ha bisogno di meno manutenzione rispetto ad altri più delicati, è comunque importante mettere in pratica alcune accortezze.

Pulizia regolare

Per mantenere il tuo ombrellone in legno sempre bello, è fondamentale procedere con una pulizia regolare. Inizia rimuovendo lo sporco o i detriti con una spazzola morbida o un panno. Quindi, mescola un detergente delicato con acqua tiepida e strofina delicatamente la superficie in legno, concentrandoti su eventuali aree macchiate o sporche. Risciacqua abbondantemente con acqua pulita e lascia asciugare completamente l'ombrellone prima di chiuderlo o riporlo.

Proteggere il legno

Per proteggere il legno dai danni causati dagli agenti atmosferici, è consigliabile applicare un sigillante protettivo o un conservante per legno. Prima di applicare qualsiasi prodotto, assicurarti che l'ombrellone sia pulito e asciutto. Utilizza un pennello o un panno per applicare uniformemente il sigillante o il conservante, seguendo le istruzioni del produttore. Questo strato protettivo aiuterà a respingere l'acqua, prevenire la decomposizione e ridurre al minimo gli effetti dell'esposizione alla luce solare.

Protezione solare

Sebbene gli ombrelloni in legno siano naturalmente resistenti ai raggi del sole, l'esposizione prolungata può comunque portare allo scolorimento o allo sbiadimento nel tempo. Per minimizzare questo fattore, prendi in considerazione l'utilizzo di una copertura per ombrellone in tessuto per esterni di alta qualità quando l'ombrellone non è in uso. Inoltre, puoi posizionare strategicamente l'ombrellone in aree ombreggiate o utilizzare un portaombrelli da patio con funzione di inclinazione, che ti consente di regolare la posizione del baldacchino durante il giorno.

Controlli periodici

Fai dei controlli periodici sul tuo ombrellone di legno per verificare se compaiono eventuali segni di danni o usura. Controlla la calotta, il palo e le nervature per parti allentate o rotte. Se noti problemi, agisci prontamente per evitare ulteriori danni. Serra le viti allentate, sostituisci le nervature danneggiate e prendi in considerazione riparazioni professionali se necessario.

Conservazione in inverno

Durante i mesi invernali o quando l'ombrellone non verrà utilizzato per un lungo periodo, è fondamentale riporlo correttamente. Rimuovi la capottina e riponila in un luogo pulito e asciutto per proteggerla da umidità e muffe. Smonta l'ombrello se possibile e conserva i componenti in legno in un luogo fresco e asciutto. Se lo spazio lo consente, utilizza una custodia o avvolgi l'ombrello smontato in un materiale traspirante per proteggerlo dalla polvere.

Evitare una forza eccessiva

Quando apri o chiudi il tuo ombrellone in legno, maneggialo con cura. Evita di usare una forza eccessiva che potrebbe sollecitare il meccanismo o causare danni. Segui sempre le istruzioni del produttore e prova ad essere più delicato possibile quando utilizzi l'ombrellone, in modo da non rischiare di romperlo o danneggiarlo in alcun modo.

Un investimento duraturo