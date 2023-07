F1. In Belgio SPAventoso Verstappen, pole ma è in penalità: e allora domenica davanti a tutti partirà Charles Leclerc

Il format del GP del Belgio era a rischio stravolgimento per il meteo: la Sprint di domani rischiava il cancellamento per lasciare spazio alle qualifiche in programma oggi, causa pioggia che non ha permesso il regolare svolgimento delle prove libere. E invece, il sole decide di fare capolino e di illuminare il tracciato di Spa... prima del lampo del solito Max Verstappen.

Non dovrebbe più fare notizia, e invece continua a farla, visto il dominio schiacciante: 8 decimi rifilati a Charles Leclerc e al suo compagno in Red Bull Sergio Perez. Ma l'olandese aggiunge un po' di pepe alla gara di domenica prendendo cinque posizioni di penalità (si sapeva già da prima delle qualifiche) per la sostituzione del cambio, giunto alla quinta unità.

E così il dominatore di questo campionato partirà sesto, lasciando la prima fila e la pole position alla Ferrari e al monegasco: per Leclerc è la pole numero 20 in carriera, eguagliati Damon Hill e Valtteri Bottas, sulla pista dove arrivò ormai quattro anni fa il primo dei cinque successi ottenuti fin qui in carriera. 57 millesimi davanti a Perez, mentre in seconda fila partiranno Hamilton e l'altra Ferrari di Sainz, in pole lo scorso anno.

Il timore è che la leadership di Leclerc possa durare poco, visto lo strapotere Red Bull. Ma attenzione alla variabile meteo. Domani, intanto, qualifiche e gara Sprint che saranno una parentesi a sè stante da quanto è accaduto oggi e accadrà domenica.