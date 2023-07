Un mese di agosto con proposte culturali d'eccezione per il Monastero di Saorge

Il programma culturale del Monastero di Saorge, in Valle Roya, previsto per il mese di agosto si presenta quanto mai ricco e culturalmente interessante. Ve lo proponiamo.

MARTEDÌ 1 AGOSTO alle 20: CONCERTO AL PIANO CON ASSOLO DI Pablo MONTANELLI

Pablo Montanelli è un pianista di tango, compositore e DJ. È nato a Buenos Aires nel 1971. È cresciuto in una famiglia di appassionati di questo ballo.

Ha guidato artisticamente El Cachivache per 10 anni, portandoli in tour in tutto il mondo, con uno stile di tango danzante al suono contemporaneo. Dal 2016 sviluppa la sua carriera di pianista solista interpretando il tango milonguero, tradizionale e moderno anche attraverso nuove composizioni.

A Saorge presenta il suo sesto album intitolato "OM" registrato al Monastero nel novembre 2022 e dedicato alla lotta contro il cambiamento climatico.

Prenotazione consigliata

SABATO 5 AGOSTO alle 21: COMMEDIA DELL'ARTE, Les Fourberies de Scapin

Commedia di Molière messa in scena da Carlo Boso e interpretata dalla compagnia dell'Accademia Internazionale delle Arti dello Spettacolo (AIDAS).

DOMENICA 6 AGOSTO alle 21:00: COMMEDIA DELL'ARTE, Antigone e i Sette contro Tebe

Per la compagnia dei giovani attori dell'Accademia Internazionale di Versailles (AIDAS), diretto da Carlo Boso

GIOVEDÌ 17 e VENERDÌ 18 AGOSTO alle 20:30: OPERA BAROCCA, La Magia Delusa

Nell'ambito del Festival di Musica Antica della Roya: i musicisti e i cantanti dell'Ensemble Stylus Luxurians daranno vita a un'opera di Antonio Bertali, mai eseguita dalla sua creazione nel 1660. Un notevole lavoro di ricerca e di creazione è stato necessario per restaurare e reinterpretare quest'opera nel rispetto dell'estetica del suo tempo, rimanendo fedeli allo spirito del barocco. Direzione artistica: Galel Sánchez/ Spaccio: Océane Deweirder.

Prenotazione presso il Festival su: bit.ly/fma-biglietteria

DOMENICA 20 AGOSTO alle 15:00: TOUR GASTRONOMICO: Venite a gustare il barocco, assaggiarlo!

Nel menu: un tour stravagante alla scoperta dell'architettura e dei decori della vostra "squisita" guida. Alla fine vedrete il barocco ovunque.

Tour in costume, seguito da una degustazione: con farandole di dolci e salati, preparati da Yohan LINARD, chef. Nell'ambito delle «Scappatelle barocche».

TARIFFA UNICA: 10 € - Prenotazione obbligatoria (Limitata a 25 persone)

GIOVEDÌ 24 AGOSTO alle 20:00: ANIMAZIONE NATURA, Il giorno della notte, in collaborazione con il Parco Nazionale del Mercantour

Racconto della notte, osservazione e ascolto dei pipistrelli in uscita dal cottage con un guardia parco del Parco nazionale del Mercantour in occasione della Notte internazionale del pipistrello.

Prenotazione raccomandata