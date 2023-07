F1. Sabato di Spa con la Sprint all'insegna della pioggia, ma vince sempre Verstappen. Giornata complicata per Leclerc

È possibile vivere tutte le stagioni in un solo giorno? A Spa, in Belgio, è successo. Un meteo che ha scombinato le carte per la Sprint Race. Tutte, tranne una. Pole e vittoria vanno sempre a Max Verstappen. Un ritornello ai limiti del monotono ormai.

Le qualifiche, ritardate per la pioggia, vedono l'olandese su Red Bull conquistare la pole davanti alla McLaren di Piastri per soli undici millesimi. Terza e quarta la Ferrari con Sainz e Leclerc, col monegasco a prendersela con se stesso per una sbavatura nel giro decisivo che, a suo avviso, è addirittura costata una possibile pole position.

La gara, ritardata di mezzora per il programma slittato causa ritardo nelle qualifiche F1, subisce ulteriori trenta minuti di ritardo a causa di un nubifragio che si abbatte sul circuito: ma poi, la gara, viene disputata sotto il sole. Quattro giri con Safety Car e poi la partenza, dove metà schieramento decide di rientrare a mettere le gomme intermedie mentre l'altra metà, di cui fa parte il monegasco, rientra il giro dopo, con intasamento in pit lane e piccole lunghe attese per il transito di altre vetture. Una classifica mischiata come un mazzo di carte prima di una mano di briscola, dove a comandare per alcuni giri c'è Oscar Piastri, superato poco dopo metà gara dal campione del mondo in carica. Dal mazzo, pesca l'asso la Alpine con Gasly, che concluderà a podio, dietro Verstappen e Piastri.

Le Ferrari solo Quarta e quinta con Sainz davanti a Leclerc: entrambi beneficiano di un contatto tra Hamilton e Perez davanti a loro, che costringe il messicano al ritiro per un danno alla sua Red Bull e portano una penalità in dote al pilota Mercedes.

Un sabato a sè stante, ma domani Leclerc partirà in pole position per la gara lunga. Sempre con l'incognita meteo (anche se le previsioni non dovrebbero dare pioggia), e con la certezza di dover fare i conti con un binomio (Verstappen-Red Bull) che sta letteralmente dominando tutto.