Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

I pollini delle erbe che infastidiscono gli allergici da molte settimane sono sempre meno numerosi, il rischio di allergia associato sarà basso o medio a seconda dei dipartimenti.

Al contrario, i pollini d'ambrosia aumentano progressivamente in potenza e sono già presenti in particolare nell'Alvernia-Rodano-Alpi (Rodano, Drôme, Ain, Loira, Allier, Ardèche, nord-Isère), nonché in altri dipartimenti al di fuori della regione, come ad esempio la Nièvre, la Dordogna, la Charente, la Vaucluse, il Gard con un rischio di allergia basso ma che potrà passare rapidamente al livello medio all'inizio di agosto.

Gli allergici a questi pollini devono seguire i trattamenti prescritti dai medici poiché le concentrazioni di questi pollini aumenteranno nelle prossime settimane

Bastano pochi grani di polline per far comparire i sintomi negli allergici perché il polline d'ambrosia è molto allergizzante. Agire contro l'espansione dell'ambrosia è una grande sfida di salute pubblica che richiede il coinvolgimento di tutti e tutti, ecco perché una piattaforma interattiva di segnalazione è stata creata in Francia! È ancora il momento giusto per segnalare l'ambrosia per limitarne l'espansione: www.signalement-ambroisie.fr.

Se ci sono solo poche piante, ed è su un terreno pubblico, si possono strappare, ma occorre indssare la mascherina e i guanti.

I pollini delle urticacee sono ancora relativamente numerosi ma, poiché sono poco allergenici, non dovrebbero disturbare molto le allergiche. Il rischio non supererà il livello basso. Il rischio di allergie sarà basso anche per i pollini di piantaggine e di castagno che perdono terreno.

Le artemisie che sono in fioritura in tutto il territorio, ma i loro pollini ostacoleranno soprattutto durante le passeggiate in campagna con un rischio di allergia di basso livello.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: