F1. In Belgio è sempre dominio Red Bull. Ma sorride anche Leclerc: il monegasco è terzo, "primo degli altri"

La Formula 1 va in vacanza con la certezza del dominio assoluto di Red Bull, che a Spa piazza una doppietta con Verstappen e Perez. Dodici gare su dodici vinte dal team austriaco.

In Belgio ha modo di sorridere anche Charles Leclerc: dura poco meno di quattro curve il suo primato in gara nel primo giro, partito dalla pole e superato da Perez senza possibilità di replica. Ma il monegasco riesce a difendere il terzo posto dalle insidie della pioggia, arrivata molto leggera per alcuni giri a metà gara, e dalla Mercedes di Hamilton, anche grazie a due pit stop perfetti dei meccanici Ferrari.

Leclerc va in vacanza per la prima volta davanti al compagno di squadra Sainz in classifica generale, al quinto posto, complice il ritiro dello spagnolo dopo un contatto avvenuto con la McLaren di Piastri alla prima curva che ha squarciato una parte della sua pancia laterale destra, compromettendo l'intero assetto.

La Formula 1 tornerà a fine agosto in Olanda, a casa Verstappen, con il trend che difficilmente muterà: un dominio Red Bull destinato a proseguire fino a fine anno, e dietro un continuo mescolamento di carte tra gli altri team (Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin). Intanto Leclerc va in vacanza con un'ultima gara terminata come "primo degli altri". Il teatro della sua prima vittoria in carriera (nel 2019) porta morale e classifica.