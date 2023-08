Quando parliamo di Rental Car parliamo di un comparatore di auto a noleggio e quindi non è una compagnia un'agenzia di noleggio auto, ed è gestita da una società che ha sede legale a Londra.

Quindi quanto per capirci parliamo di una realtà che possiamo comparare a Travago che per esempio compara i prezzi degli hotel, mentre rental car compara i prezzi delle auto a noleggio così da aiutare le persone che magari non sanno che pesci prendere da quel punto di vista, visto che tra l'altro ce ne stanno tante agenzie di noleggio, e fare una comparazione in autonomia sarebbe impossibile.

Invece grazie a questo sito possiamo trovare la migliore offerta sul web visto che lo stesso analizza le varie offerte del momento presente rispetto alle agenzie di noleggio auto mostrandoci un elenco in ordine di prezzo crescente.

Ma poi ci sono vari vantaggi perché a parte che stiamo parlando di un intermediario che chiaramente guadagna grazie alle affiliazioni con le varie compagnie di autonoleggio, così da stimolare le persone proponendo diverse offerte per le varie località.

Il vantaggio può non stare a solo nel fatto che possiamo comparare tra le varie offerte presenti sul mercato per noleggiare delle macchine e già non sarebbe poco, ma se acquistiamo direttamente questo tipo di noleggio dal sito possiamo trovare delle tariffe più economiche, che se andassimo nel sito madre della compagnia di autonoleggio.

Tra l'altro parliamo di un sito abbastanza intuitivo che possiamo utilizzare senza troppi problemi visto che ci sono varie voci da selezionare e riusciremo a trovare un’auto su misura per noi dipendendo dalle esigenze che abbiamo, e quindi dai filtri che inseriremo.

Ci sono tanti vantaggi se prenotiamo un noleggio di un'auto su Rental car

Per quanto riguarda gli altri vantaggi intanto ci possiamo avvalere della cancellazione gratuita senza penali ove per esempio dovessimo annullare il viaggio, e possono essere gratuite entro le 48 ore prima del noleggio, o possiamo modificare la prenotazione se vogliamo cambiare i giorni.

Siccome ogni agenzia di autonoleggio ha le sue regole per quanto riguarda il noleggio stesso Rental car ci aiuta a scoprirle prima di prenotare e saremo noi a impostare dei parametri, e quindi se vogliamo pagare con la carta di debito o credito, o per quanto riguarda l’età minima massima per guidare un’auto.

Quindi per esempio se vogliamo prenotare un'auto a noleggio perché stiamo andando a Tenerife avremo un documento che ci arriva via email dopo che abbiamo prenotato sul sito con due Colonne in cui c'è specificato che cosa include il noleggio che può essere per esempio l'assicurazione di responsabilità per danni o infortunio anche il chilometraggio illimitato.

E avremo anche evidenziato quello che non include chiaramente benzina o diesel, visto che poi dobbiamo riconsegnare il veicolo con un pieno di benzina conservando le ricevute.

Insomma se decidiamo di affidarci a questo portale non avremo nessun problema con il noleggio, e riusciremo a raggiungere l'obiettivo che vogliamo raggiungere, e se ci muoviamo con anticipo sempre è consigliabile.