Benzina, mia cara benzina: anche in Costa Azzurra fare il pieno è diventato un salasso

Sono ormai un lontano ricordo i tempi durante i quali dalla vicina Italia si diceva: “Vado a fare il pieno in Francia”.



Da qualche tempo, ormai, anche in Costa Azzurra e nell’entroterra della Valle Roya i prezzi dei carburanti sono schizzati alle stelle. Ed anche qui, come in Italia, le impennate maggiori si toccano puntualmente ogni anno durante il periodo estivo, in particolar modo ad agosto.

Appena oltrepassata la frontiera, a Garavan un litro di benzina verde alla Total costa 1,99 centesimi, con il gasolio che tocca gli 1,91.

Proseguendo verso il Principato di Monaco, alla BP di Carnoles si supera la barriera dei 2 euro: esattamente 2,19 per la verde e 2,03 per il gasolio.

Poco più in là, sempre nel comune di RCM i prezzi sono più contenuti: 1,99 per la super e 1,83 per il diesel.

Come succede anche in Italia, per trovare la benzina un po’ meno cara (si fa per dire) occorre allontanarsi dalla frontiera. Ma è un “risparmio” davvero illusorio, perché sotto gli 1,70 euro al litro ormai quello che è diventato l’’oro delle auto" te lo puoi scordare.