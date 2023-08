Francia, le novità di agosto. Ticket nei negozi solo a richiesta, cresce l’energia elettrica, fissati gli interessi bancari

Tutti i mesi riservano le loro novità, qualche volta piacevoli, altre volte meno.

Ecco cosa è cambiato, in Francia, dal 1° agosto 2023



Scontrino di cassa e della carta di credito

A partire dal 1º agosto 2023, la stampa sistematica e la consegna dello scontrino di cassa e della carta di credito sono vietate.

L'attuazione di questa misura, adottata nel quadro della legge sulla lotta contro gli sprechi e sull'economia circolare, era stata più volte rinviata.

Tuttavia, il consumatore ha il diritto di richiedere la stampa dello scontrino e della carta di credito.

Il rilascio dello scontrino resta obbligatorio per:

Elettrodomestici, apparecchiature informatiche ed elettroniche e altri beni durevoli (con indicazione dell'esistenza e della durata della garanzia di conformità);

Prestazioni di servizi il cui prezzo è pari o superiore a 25 euro (parrucchiere, meccanico);

Operazioni annullate o non riuscite di pagamento, le operazioni di rimborso accreditate con carta di credito;

Accesso al parcheggio, l'autostrada a un casello.

Bancomat

Lo scontrino della carta di credito e del bancomat, a prescindere dall'importo e dal motivo dell'operazione con carta (pagamento, prelievo di contanti agli sportelli automatici) è soppresso. Ma la sua consegna potrà sempre essere richiesta dal consumatore che lo desidera.



Aumento del 10 % dei prezzi dell'elettricità

A partire dal 1° agosto 2023, le tariffe elettriche regolamentate aumentano del 10 % per le famiglie che continuano a beneficiare dello scudo tariffario istituito nel 2021. Ciò rappresenta in media 160 € in più per una famiglia dotata di riscaldamento elettrico, secondo il governo.

È la seconda rivalutazione dei prezzi dell'elettricità nel 2023, dopo un primo aumento del 15% nel febbraio 2023.

La fine dello scudo tariffario per le tariffe elettriche regolamentate è prevista per l'inizio del 2025.



Versamento dell'indennità di rientro scolastico

Le famiglie con redditi modesti con bambini scolarizzati tra i 6 e i 18 anni ricevono l’indennità di rientro scolastico nei seguenti importi:

€ 398,09 per un bambino dai 6 ai 10 anni,

€ 420,05 per un bambino dagli 11 ai 14 anni e

€ 434,61 per un bambino dai 15 ai 18 anni, all'inizio dell'anno scolastico 2023.