AS Monaco Basket campione di Francia: un francobollo commemorativo per i Roca Boys

Per celebrare lo storico successo del Roca Team nel campionato francese di basket, l'Office des Timbres di Monaco ha deciso di mettere in commercio un francobollo commemorativo dedicato ai Roca Boys.

Sarà una tiratura ridotta, composta da 40.000 annulli che, manco dirlo, andranno a ruba in poco tempo.

Dunque, l'appello a tutti gli appassionati di filatelia e per i tifosi è naturalmente quello di affrettarsi.

I francobolli (1,16 euro) si possono trovare al Musée des Timbres et des Monnaies, in tutti gli uffici postali del Principato di Monaco ed in alcuni altri punti vendita (Carrefour, La Scala e Monaco-Ville), oppure on line sul sito https://www.oetp-monaco.com/