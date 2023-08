AS Monaco, è tempo di sottoscrivere l'abbonamento per la stagione 2023/2024: tutte le opportunità

Ma è iniziata anche la campagna abbonamenti della società monegasca.

Tantissime le opportunità offerte. Si va dale offerte dedicate ai ragazzi, fino al pacchetto «Munegu Family» (un adulto + un bambino, unicamente nel settore B). E come nella scorsa stagione, anche nel 2023/2024 questa tribuna dedicata alle famiglie sarà oggetto di animazioni e sorprese in tutte le gare.

Gli abbonamenti partono da 145€ in "Pesages" (72,50€ per gli abbonati Kids, al di sotto dei 12 anni).

Tariffa scontata per i sostenitori già abbonati nellaa stagione 2022-2023, ma anche per studenti, bambini di età inferiore ai 16 anni, ma anche per gli anziani sopra 65 anni, i monegaschi e le persone con disabilità.

Non solo, agli abbonati saranno poi riservate alcune priorità sulle partite di cartello, su quelle della Coppa di Francia, ma anche sconti sul negozio online.

Non vi resta che recarvi presso le biglietterie dello stadio Louis II a Fontvieille o, se preferite, direttamente sul sito dell' AS Monaco alla biglietterie on-line.

Ma attenzione, perché c'è ancora un plus per gli abbonati: con soli 70 euro in più per gli adulti e 60 euro in più per i sottoscrittori Kids, si potrà avere la maglia ufficiale della stagione 2023/2024 dell'AS Monaco.