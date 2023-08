I migliori cibi estivi per rimanere in forma

L'estate è la stagione perfetta per gustare cibi freschi e leggeri che aiutano a mantenersi in forma. Questo articolo presenta una lista dei migliori cibi estivi da mangiare per chi vuole godersi la bella stagione senza rinunciare ai piaceri della tavola.

Ecco una lista di alcuni dei migliori cibi estivi, gustosi e perfetti per la linea.

Pesce alla griglia

Che estate sarebbe senza pesce? Il pesce alla griglia è una scelta eccellente per un pasto leggero ed equilibrato. Il pesce, specialmente quello azzurro è povero di grassi e ricco di proteine e acidi grassi omega-3, che sostengono il corpo durante le attività fisiche all'aperto e contribuiscono al benessere cardiovascolare. I migliori pesci da grigliare sono il salmone, il pesce spada, la trota e il tonno.

Gelati vegetali

I gelati vegetali sono un'opzione golosa e salutare per chi desidera un dessert rinfrescante ma sano. Preparati con ingredienti come latte di mandorla, cocco o soia e dolcificati con sciroppo d'agave o frutta fresca, sono privi di lattosio e colesterolo, rendendoli una scelta più leggera. Questi prodotti sono facilmente reperibili nei supermercati, anche quelli online come ad esempio su Bennet, dove è possibile acquistare un’ampia varietà di gelati e dessert in offerta.

Frutta fresca di stagione

La frutta estiva è una fonte naturale di zuccheri e idratazione. Scegliere i frutti che sono in stagione durante i mesi estivi, come angurie, meloni, pesche, albicocche, fragole e mirtilli sono ricchi di antiossidanti e vitamine essenziali, perfetti per uno spuntino dolce e rinfrescante.

Piatti a base di cereali integrali

Cereali integrali come farro, couscous integrale o quinoa sono perfetti per accompagnare le pietanze estive, essendo ricchi di fibre e nutrienti essenziali, contribuendo a una sensazione di sazietà più duratura. È possibile utilizzarli in alternativa al riso o la pasta per fare delle fresche insalate a pranzo.

Spiedini di verdure

I colorati spiedini di verdure sono una gustosa alternativa per i barbecue estivi. Verdure come zucchine, pomodori ciliegini, peperoni e cipolle, spennellate con un filo d'olio d'oliva e grigliate, offrono un pasto leggero e nutriente.

Gazpacho

Sempre rimanendo sulle verdure, il gazpacho, una zuppa fredda di origine spagnola preparata con pomodori, peperoni, cetrioli, aglio, cipolla e olio d'oliva, fornisce vitamine e minerali senza appesantire lo stomaco. È molto dissetante e un ottimo antipasto o contorno.

Insalata

Le insalate sono un classico intramontabile dell'estate. Sono ricche di vitamine, minerali e fibre e contribuiscono a mantenere il senso di sazietà e idratazione durante le giornate calde. Prediligere insalate miste, colorate e con erbette di vario genere. Invece dei crostini di pane, opta per dei semi per aggiungere un tocco di croccantezza. Alcuni, come i semi di lino sono ricchissimi di omega-3.

Yogurt greco con frutta

Lo yogurt greco contiene pochissimi grassi ed è una fonte di proteine e calcio, ideale per la prima colazione o come spuntino a metà pomeriggio. È ottimo con l’aggiunta di frutta fresca, come mirtilli o fragole, cereali integrali, oppure frutta secca come noci o mandorle.