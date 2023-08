L’inflazione rallenta i flussi turistici, anche in Costa Azzurra

Sorpresa: primi dati del mese di luglio registrano un modesto calo , il -3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che, peraltro, fu quello di tutti i record.

Nulla di preoccupante, si affrettano a commentare gli imprenditori turistici: il 77% di saturazione, rispetto all’80% del 2022, è pur sempre una percentuale alta, ma quando si ragiona di turismo occorre stare attenti ad ogni minima variazione.

E di modifiche il 2023 ne sta annoverando parecchie, sia nei comportamenti, sia nella capacità di spesa, con l’asticella che si alza, man mano che l’inflazione morde i salari.

Vi sono, poi, le abitudini che cambiano e questo è un segnale del quale tenere conto e che è sotto gli occhi di tutti.

Sotto i riflettori due eventi che hanno modificato il modo di vivere delle persone: la pandemia, che ha inciso sui comportamenti e che non è stata ancora assorbita e l’inflazione con la quale ognuno deve fare i conti, anche quando veste i panni del turista spensierato.

L’esempio che fanno gli imprenditori é interessante: fino all’anno scorso una coppia con un reddito complessivo mensile di 5 mila euro, aveva un margine di spesa, durante le vacanze, per il surplus di mille euro.

Il rincaro dei costi base, quali l’hotel, la camera Airbnb o il ristorante, incide sulle spese voluttuarie, definite “surplus” e questo colpisce alcuni settori turistici.

Coppie con disponibilità inferiori o riducono il periodo di vacanza o addirittura, in molti casi, lo annullano.

Lo dimostra il numero di rinunce registrato in luglio ed anche le disponibilità “last minute” in hotel e spiagge, un anno fa impensabili.

Gli incidenti registrati in primavera, le proteste e le manifestazioni violente registrate in Francia non hanno certo contribuito ad attirare i flussi stranieri: a calare sono le presenze asiatiche, del Nord America e, per quanto concerne il nostro Continente, quelle scandinave, belghe e tedesche.

I francesi sono attesi nel mese di agosto: nel mese di luglio la loro presenza non è stata in grado di sostituirsi a quella degli stranieri dissuasi, al momento delle prenotazioni, dalle violente proteste registrate in tutta la Francia.

Le abitudini, invece, non annullano le presenze, ma le modificano: presenze in crescita nell’arrière pays e diminuzione degli accessi alle spiagge durante la giornata.

Gli arenili si riempiono la sera: l’imprenditoria privata ha immediatamente modificato l’offerta con aperture prolungate, ma questo va ad impattare sui costi e soprattutto deve fare i conti con la carenza di personale.

Nizza, dal canto suo, sembra vivere una stagione diversa, grazie alle grandi manifestazioni che attirano flussi diversi: un esempio su tutti, i mondiali di rugby di settembre.

Non si trova una stanza libera a pagarla a peso d’oro: non è più il mare in sé ad attirare le persone, ma il “collaterale”.

Quello che un tempo era riservato al turismo montano, ora si trasferisce sulla Costa.

È comunque l’inflazione a fare la differenza, ne sono tutti convinti e per restringere la forbice che si è allargata tra salari e costi ci vorrà del tempo!