Imperia: il calendario degli eventi di agosto all’Approdo

Entra nel vivo l’estate di eventi gratuiti dell’Approdo di Imperia, il progetto di animazione estiva dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia – Imperia. In programma nel calendario di agosto numerose presentazioni di libri, con tanti momenti di approfondimento dedicati a storie di cucina, sapori e territorio, ma anche gli ormai tradizionali show-cooking e laboratori per avvicinarsi al mondo del pesce, con i classici focus sulle eccellenze del ponente, per finire con gli appuntamenti per i più piccoli, alla scoperta del mare e del mondo della marineria.

Lanciato lo scorso giugno 2023 con i primi eventi aperti al pubblico, L’approdo si propone come polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento in un progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio e ha lo scopo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.

Ecco il programma della prima metà di agosto, a cura di CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria.

Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito.