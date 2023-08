Monaco, litigarono per una deiezione canina ai giardini Unesco di Fontvieille: donna condannata a 300 euro di multa

È finita davanti al giudice la diatriba tra due donne monegasche, venute alle mani per... una semplice deiezione canina.

I fatti risalgono ad un anno fa: era il 22 agosto 2022 quando una signora con il suo cagnolino, di poco più di tre chili di peso, stava passeggiando nei giardini Unesco a Fontvieille, quando ha incontrato sulla sua strada un'altra signora settantenne.

Non sarebbe successo nulla se... nel momento dell'incrocio tra le due il cagnolino della prima signora non avesse deciso di fare i propri bisogni in uno dei prati del giardino.

Immediatamente, alla settantenne sono saliti i fumi: "Amo il Principato, i suoi giardini non sono gabinetti per cani!". Di lì è scaturita la lite.

Una parola tira l'altra, la discussione si è fatta accesa: ognuna con le proprie ragioni, ma gli animi si sono surriscaldati al tal punto che insieme alle parole hanno inziato a volare le mani.

A questo punto, hanno dovuto intervenire alcuni impiegati del centro commerciale di Fontvieille per sedare le contendenti.

La discussione sembrava essersi conclusa così, invece no: la proprietaria del cagnolino denunciò quella che, secondo lei, l'aveva aggredita e la cosa finì davanti ad un giudice. Che diede ragione alla denunciante: la settantenne fu condannata a pagare un'ammenda di 300 euro per violenza.

La donna, però, non si è data per vinta ed è ricorsa in appello. Anche in questo caso, nonostante la presenza dei giudici, tra le due contendenti sono volati gli stracci: "Si è occupata di una cosa che non le riguardava - ha detto la denunciante - poi mi ha aggredita, graffiandomi, tanto che ho dovuto far intervenire altra gente a soccorrermi".

"Sta mentendo - ha urlato la settantenne, per nulla intimorita dal giudice - È lei che mi ha spinto, fino a farmi cadere. Ho avuto molta paura".

Ma il giudice non ha cambiato idea, confermando la condanna: 300 euro di multa.