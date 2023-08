"Daghe Munegu": presentata la maglia ufficiale per le trasferte dell'AS Monaco

La maglietta ufficiale per le trasferte dell'AS Monaco (Foto AS Monaco)

L'AS Monaco ha presentato ieri, mercoledì 2 agosto, la nuova maglia ufficiale che i giocatori vestiranno durante le partite in trasferta.

Sarà una maglia completamente nera con i bordi oro. Il colore nero è stato scelto per simboleggiare il rigore e la determinazione che da sempre contraddistingue la squadra monegasca - questa la spiegazione della società in un comunicato stampa - mentre l'oro si trova da sempre nello stemma del club.

Sulla parte frontale la scritta "Visit Monaco" con lo sfondo di una cartina del Principato, mentre sulla schiena, come per la maglia ufficiale delle partite che si giocheranno al Louis II, la scritta in lingua monegasca "Daghe Munegu" (Forza Monaco), il motto che accompagna da sempre i bianco-rossi.

Per maggiori dettagli ed eventualmente acquistare la maglietta consultare il sito dell'As Monaco www.shop.asmonaco.com o sul sito della Robe di Kappa www.kappa.it, oppure ancora recarsi di persona al negozio ufficiale di Les Jardins d'Apolline in Promenade Honoré II, 1 a Monaco.

La maglia costa 85 euro (versione classica per adulti) e 110 euro (versione ufficiale Ligue 1).