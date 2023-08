Cagnes sur Mer: al Polygone Riviera un’imperdibile mostra di Sacha Sosno e Hervé Nys (Foto)

Eccezionale mostra delle sculture di Sacha Sosno e Hervé Nys al Polygone Riviera di Cagnes-sur-Mer: «Les sculptures envahissent le macadam”, questo il titolo dell’esposizione aperta fino al 14 novembre 2023.

La monumentale scultura del Guetteur di Sacha Sosno si evidenzia ancora come un'impresa tecnica assieme con "Sculpture Habitée" (alta 22 metri): illustrano, in grande formato, il concetto di Obliterazione ideato dall'artista.

A celebrare l’anniversario ed anche a commemorare la morte del suo autore, avvenuta nel 2013, la mostra riunisce per la prima volta opere emblematiche di Sosno e di Hervé NYS, che fu suo assistente ed amico.

In un luogo commerciale, ma anche “magico, sculture di entrambi gli artisti accompagnano quanti si addentrano nella grande struttura: le opere sorprendono i passanti.

In totale, vengono presentate più di venti sculture di Sosno e Hervé Nys.

Sulle orme di Sosno che aveva affermato che "le statue hanno bisogno di aria, di scendere in strada e di occupare il marciapiede”, il concetto di Obliteration è declinato in tutte le sue diversità e con diversi materiali: alluminio, bronzo, marmo, resina.

Le creazioni di Hervé Nys, composte da oggetti e parti di auto, sono anch'esse una obliterazione del loro solito destino.La mostra può essere visitata fino al 14 novembre 2023, tutti i giorni dalle 10 alle 20 con entrata è libera: il Polygone Riviera si trova a Cagnes sur Mer in Avenue des Alpes 119.