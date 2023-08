Nizza: informazioni “sicure” per i turisti

A volte non è facile trovare le informazioni che si cercano senza “inciampare” in siti approssimativi che possono anche danneggiare la vacanza o la breve escursione in città.

Montecarlonews propone gli indirizzi informatici dei principali siti di informazione e di servizio della città di Nizza, siti per lo più gestititi da enti pubblici e quindi assolutamente credibili nelle informazioni che riportano.

www.nice.fr - Il sito ufficiale della Città di Nizza (Comune);

www.nicecarnaval.com - Il sito ufficiale della Carnevale di Nizza;

www.meet-in-nice.com . Il sito ufficiale della Convention and Visitors Bureau di Nizza;

www.nice.aeroport.fr - Il sito dell'aeroporto Internazionale Nice Côte d'Azur;

www.cotedazur-tourisme.com - Il sito del Comitato Regionale del Turismo per sapere tutto su alloggio, eventi, visite guidate, attività in Costa Azzurra;

www.explorenicecotedazur.com/it/ - Ufficio turistico della Métropole Nice Côte d'Azur;

www.france.fr - Il sito di Atout France, sito ufficiale del turismo francese, per trovare on line tutta l'informazione turistica francese e scoprire le varie regioni;

Naturalmente, poi, per avere il polso di Nizza, della Costa Azzurra e di Monaco vi è un sito che, in lingua italiana, “sforna” notizie tutti i giorni, si tratta, ovviamente, di http://www.montecarlonews.it