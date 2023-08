Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.



Questo il testo del bollettino settimanale

Il ritorno di un clima più fresco e perturbato è il migliore alleato degli allergici.

Con temperature di stagione normali e un clima instabile e piovoso in gran parte del Paese, i pollini diventano più rari e gli allergici possono respirare un po' meglio. Ma attenzione al vento che soffierà forte nei prossimi giorni intorno al Mediterraneo e lungo la valle del Rodano e che, invece, favorirà la dispersione dei pollini nell'aria.



I pollini delle graminacee, che hanno fortemente disturbato gli allergici negli ultimi 3 mesi, stanno perdendo terreno con un rischio di allergia che non supererà più il livello basso. Ma i pollini di ambrosia prendono il sopravvento e anche se le concentrazioni sono ancora basse, con il tempo fresco, ripartiranno verso l'alto la prossima settimana con il ritorno di un tempo più caldo e soleggiato.

Il rischio di allergia sarà medio in molti dipartimenti in zone infestate lungo la valle del Rodano (Drôme, Isère, Ardèche, Rhône, Nièvre, Gard, Saône et Loire) e debole nelle zone un po' meno infestate (Allier, Charente, Dordogne, Savoie). Le persone allergiche a questi pollini d'ambrosia devono seguire i trattamenti prescritti dai medici perché le concentrazioni e il rischio di allergie aumenteranno nelle prossime settimane.

Sono sufficienti pochi grani di polline per far comparire i sintomi negli allergici perché il polline d'ambrosia è molto allergizzante. Agire contro l'espansione dell'ambrosia è una grande sfida di salute pubblica che richiede il coinvolgimento di tutti, ecco perché una piattaforma interattiva di segnalazione è stata creata in Francia.

È ancora il momento giusto per segnalare l'ambrosia per limitarne l'espansione: www.signalement-ambroisie.fr



Il rischio di allergia sarà basso per le altre erbe in fioritura un po' ovunque in Francia, cioè pollini di piantaggine, ortica (famiglia delle Urticacee) e artemisia.



Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: