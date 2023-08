Nizza, la “Nuit du Folklore”, imperdibile appuntamento al Théâtre de verdure

Un appuntamento imperdibile (e pure gratuito) quello in programma mercoledì 9 agosto 2023 alle ore 20,30 al Théâtre de verdure di Nizza.

Sarà il folklore, espresso ai suoi massimi livelli, a contraddistinguere la serata: si esibiranno il gruppo folkloristico “Guru” proveniente dall’India e quello della “Compagnia de Tango Julio Sosa” che giunge dall’Uruguay.

Un appuntamento con le tradizioni del mondo: la Nuit du Folklore é organizzata dalla Città di Nizza, in collaborazione con il Collettivo delle Arti Tradizionali "Lou Cat".

Quest'anno, i membri dei tre gruppi popolari nizzardi: La Ciamada Nissarda, Lou Caireu Niçart e Nice la Belle accoglieranno due ospiti d’eccezione che consentiranno di “vagare” tra le tradizioni dell’Uruguay e dell’India.

Lo spettacolo servirà anche a traghettare gli spettatori verso il 2024 quando tornerà “la Farandole” uno dei più antichi festival del folklore in Europa che é biennale.

I gruppi che si esibiranno mercoledì 9 agosto 2023





Ensemble “Compania de Tango Julio Sosa” de l’Uruguay

Ponte tra due culture, l'Uruguay è una terra intermedia nell'America Latina. Non ancora brasiliano, ma più del tutto argentino, questo paese è un sorprendente sincretismo di razze, popoli e lingue.

L'Ensemble «Compañía de tango Julio Sosa» è nato nel 2018 nella città di Las Piedras (provincia di Canelones) per consolidare un gruppo professionale di ballerine e ballerini appassionati. Il gruppo si esprime con spettacoli di alta qualità artistica che valorizzano il folklore e le radici uruguaiane, offrendo una visione attuale e rinnovata dell'identità culturale del bacino del fiume Plata. La Compagnia si è esibita sui palcoscenici più importanti dell'Uruguay come il Teatro Solís.

Ensemble folklorique « Guru » de l’Inde

Su numerose incisioni raffiguranti l'India, si trova una grafica di grande finezza che raffigura un'allegoria: una piuma di pavone di un blu reale che disegna all'estremità l'occhio della saggezza. Tutto il destino dell'India sta in questo disegno finemente calligrafato: l'occhio della saggezza e l'uccello sacro dell'India la cui longevità, la lungimiranza, la lentezza imperiale del suo cammino ne fanno il feticcio sacro di cui ogni penna è considerata un presagio.

È l'intermediario obbligato tra gli uomini e Dio.

Il gruppo proviene dall'India occidentale e in particolare dalla regione del Gujarat, che è una delle regioni che al tempo dei maharaja fu divisa in molti stati diversi, ognuno dei quali aveva la propria cultura e credenze molto particolari, in questa o quella divinità. È anche la regione che offre la più grande diversità di danze popolari.

Questo gruppo è diretto da uno dei più grandi coreografi dell'India. Ha aperto scuole in tutto il paese per insegnare la sua arte sottile, che è sia sacra che ludica e per la quale è essenziale conoscere la cultura indiana e le sue sacre implicazioni.