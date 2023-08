Dalla Costa Azzurra alle località d'Oltralpe: le origini del richiamo della montagna

La Costa Azzurra è una regione incantevole che beneficia di un clima meraviglioso e di una natura straordinaria, oltre ad essere rinomata per la sua ricchezza artistica. Esplorare il suo variegato patrimonio si rivela un'esperienza appassionante e avventurosa, che offre innumerevoli scoperte da fare.

Ma non è solo sulle sue affascinanti coste che si può godere della bellezza di questa terra, poiché l'entroterra è altrettanto affascinante e ricco di verde, con montagne che celano tesori di inestimabile valore. Qui si possono trovare, tra le altre meraviglie, i sapori autentici di una cucina che rappresenta un vero e proprio trionfo del gusto!

La meraviglia della Costa Azzurra: giardini tra montagna e Mediterraneo

Le maestose catene montuose della Costa Azzurra delineano panorami sorprendenti nell'entroterra, creando un contrasto unico tra le tonalità dell'azzurro del mare e le sfumature di verde delle valli e dei boschi. Le montagne che abbracciano la Costa Azzurra e il Piemonte si rivelano eccezionali non solo durante l'estate, ma anche in inverno. Sono un vero gioiello per gli amanti dello sci, offrendo piste all'avanguardia, dotate delle migliori attrezzature.

Infatti, le stazioni sciistiche della zona sono rinomate per la loro qualità e varietà di piste, che si adattano alle esigenze di ogni sciatore, dal principiante all'esperto. Per saperne di più vi invitiamo a visitare vialattea.it, il sito del comprensorio sciistico piemontese per eccellenza. Se invece avete intenzione di regalarvi una vacanza estiva rilassante in Costa Azzurra, non potete non immergervi nei suoi rigogliosi giardini, ideali per lunghe e fresche passeggiate, scoprendo alcuni degli angoli meno conosciuti nell'entroterra.

Cosa fare nell'entroterra della Costa Azzurra

In Costa Azzurra la passione per la montagna incontra quella per i giardini botanici: un'esperienza immersiva e davvero rigenerante. Tra queste esperienze, troviamo l'Arboretum d'altitudine, un autentico e unico museo dell'albero che guarda sulla valle della Tinée, situato nel pittoresco villaggio di Roure nel cuore delle Alpi Marittime. Mentre a Saorge, nella suggestiva valle della Roya, ci si può incantare nel rustico giardino-orto del Monastero dei Francescani, affacciato sulle terrazze adorne di meridiane della chiesa in stile barocco italiano.

A Saint-Agnès, villaggio arroccato con una vista spettacolare sulla baia di Mentone, si possono visitare i romantici giardini medievali, ognuno con una propria tipologia, dove si coltivano piante medicinali, ornamentali e aromatiche, circondati da bosso. Procedendo verso Mentone si trovano numerosi giardini, in particolare il Giardino di Maria Serena, con la sua ampia varietà di rare piante esotiche.

Continuando in alto tra mare e montagna, si trova il Jardin de la Serre de la Madone, dove la vegetazione mediterranea si fonde con piante provenienti da diverse parti del mondo creando una visione mozzafiato completata con statue e vasche. Il Jardin Val Rameh è un giardino botanico che ospita infinite varietà di piante medicinali e commestibili in un tripudio di profumi e colori. Il sorprendente giardino Fontana Rosa rende omaggio alla letteratura grazie alle sue decorazioni in ceramica dalle splendenti tonalità volute dallo scrittore spagnolo Blasco Ibanez.

Nel Principato di Monaco, l'elegante Roseraie Princesse Grace, a Fontvieille, si presenta come un giardino all'inglese ombreggiato dall'ulivo dove le rose regnano sovrane, mentre il Jardin Japonais, realizzato dal Principe Ranieri III, rappresenta un inatteso angolo zen dove le piante e gli elementi giapponesi s'incontrano e dialogano armoniosamente con la vegetazione mediterranea. Il Jardin Exotique, un tempo fortezza medievale a Eze, è un percorso tra piante succulente e la vegetazione mediterranea dove il panorama spazia fino ai monti dell'Esterel e al Golfo di Saint-Tropez. La Villa Ephrussi-de-Rothschild a Cap Ferrat con i suoi 7 ettari di giardini, offre un autentico viaggio nelle tipologie più eleganti, dall'imponente giardino alla francese a quello spagnolo, fiorentino, giapponese e infine al roseto con le sue incantevoli e rare varietà.

Nel quartiere di Cimiez di Nizza, vi è il Jardin des Arènes con migliaia di ulivi argentati e prati verdi ideali per rilassarsi o fare sport, mentre il Monastero avvolge il giardino all'italiana più antico della Costa Azzurra con i suoi pergolati ricoperti di rose rampicanti. Al Cap d'Antibes, il Jardin de la villa Eilenroc è un vero paradiso di vegetazione mediterranea odorosa a picco sul mare, con un tesoro inestimabile, il roseto. L'esotico Jardin Thuret, anch'esso a Cap d'Antibes, è stato creato grazie agli eucalipti australiani e offre l'incanto di palme, mimose e cipressi.

Il giardino del Castello de la Napoule a Mandelieu-La-Napoule, invece, offre sculture dell'artista Henry Clews circondate da vedute prospettiche e romantici panorami all'interno delle sue "stanze verdi". La città di Grasse, immersa nei profumi di lavanda, rose e gelsomini è la capitale del profumo e offre giardini fioriti di incantevole bellezza come la Villa Fragonard e il Musée International de la Parfumerie, quasi segreti e da scoprire.

La cucina della Costa Azzurra

La Costa Azzurra vanta un clima eccezionale e un entroterra fertile che costituiscono la base di una cucina salutare, saporita e baciata dal sole. I prodotti locali, coltivati a chilometro zero, donano un gusto autentico anche ai piatti più semplici e rendono i mercati un vero spettacolo per gli occhi. L'emblema culinario della regione è la celebre "cuisine niçoise", che fa largo uso di olio d'oliva, pesce fresco, erbe aromatiche e verdure. Specialità come la pissaladière, una pizza con acciughe e cipolle, il pan bagnat, un pane arricchito con olio d'oliva, pomodori, tonno e uova sode, la torta di bietole salata e dolce, le sardine farcite e le verdure ripiene, rappresentano l'autentico gusto della cucina locale.

Non possiamo dimenticare la socca, una sorta di focaccia di ceci che si gusta nel vivace mercato di Cours Saleya. Ma la cucina della Costa Azzurra non si limita solo alla tradizione locale. A Villeneuve-Loubet, infatti, è nato il celebre chef August Escoffier e la tradizione delle grandi tavole che è profondamente radicata. I ristoranti stellati, con i loro menu raffinati che esaltano le peculiarità territoriali, formano una vera e propria costellazione che attira buongustai da tutto il mondo. E non mancano vini pregiati nell'entroterra bucolico di Nizza, come il Vin de Bellet, che ha ottenuto la Denominazione d'Origine Protetta 80 anni fa. Un anniversario che merita di essere festeggiato con un buon bicchiere di vino.