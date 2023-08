Attenzione alle false e mail che arrivano a nome dei Carabinieri del Principe: è un tentativo di phishing

Stanno arrivando in questi giorni a numerosi indirizzi di posta elettronica, delle mail a nome della Compagnia dei Carabinieri del Principe.

Si tratta, ovviamente, di mail completamente false provenienti da associazioni dedite al "phishing", ovvero con lo scopo palese di mettere in atto delle truffe telematiche verso coloro che dovessero rispondere al messaggio.

Il contenuto è dai toni minacciosi: secondo il mittente, l'utente sarebbe stato raggiunto da un avviso di procedimento. Per conoscerne i motivi occorrerebbe aprire un documento allegato in formato PDF e poi rispondere alla mail stessa.

Ma è l'oggetto del procedimento a preoccupare e, purtroppo, convincere qualcuno a rispondere alla mail: si sarebbe infatti sotto procedimento penale per presunti reati sessuali commessi.

Il Gouvernement Princier raccomanda ed invita chiunque riceva una mail con questi contenuti a non rispondere assolutamente al mittente e non aprire il documento allegato in formato PDF.

Inoltrare poi immediatamente l'email ricevuta all'indirizzo cyber@gouv.mc, segnare nella propria casella di posta elettronica la posta e/o il mittente autore del phishing come spam ed infine procedere alla cancellazione definitiva del messaggio.

Si ricorda che la Compagnia dei Carabinieri del Principe non invia mai simili convocazioni e che gli unici indirizzi e-mail utilizzati dai servizi governativi sono del tipo xxxx@gouv.mc

Non ci si deve fidare del nome del mittente, che può essere scelto liberamente dall'autore, né dell'oggetto del messaggio.

L'indirizzo email effettivo del mittente deve essere verificato cliccando sul percorso mittente > (su smartphone) o con il tasto destro del mouse (su PC).

Alcuni indirizzi e-mail sono creati appositamente per assomigliare a indirizzi legittimi con piccolissimi dettagli come la sostituzione della lettera (i) con la lettera (l), l'aggiunta di un punto (.) o qualsiasi altro carattere, al fine di creare confusione