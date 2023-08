Nizza, la bicicletta si ripara a domicilio. Nasce un nuovo mestiere, quello del “biciclettaio” (Foto)

Un tempo in città ci s’imbatteva in arrotini, materassai e ombrellai: urlavano per informare della loro presenza e chi aveva bisogno dei loro servizi scendeva in strada.

Poi l’oblio per tanti anni, ma la storia si ripete.

Per le strade di Nizza si può incontrare Alessandro Bracco, trentaquattro anni, italiano, intento ad aggiustare le biciclette.

La storia che si ripete, sa adeguarsi: non è più costretto ad urlare per farsi individuare, la tecnologia lo aiuta.

È sufficiente un messaggino telefonico, si otterrà la risposta in giornata e interverrà il giorno successivo all’indirizzo indicato.

Qualche decina di minuti di lavoro e la bicicletta potrà riprendere a macinare chilometri perfettamente aggiustata.

Si tratta di una professione non completamente nuova: “biciclettai” (se vogliamo coniare un termine che riporta ai mestieri passati) se ne incontrano a Marsiglia, Lione e Parigi, ora anche a Nizza.

Alessandro Bracco era un assistente sulla linea di Thello, il treno che collegava l’Italia con la Francia: chiusa la tratta si è inventato una nuova professione ed ha creato una società, la Cyclab06, di cui è titolare e unico dipendente.

L’attività sta andando a gonfie vele e non è da escludere che presto possa anche assumere un collaboratore.

Come fare per ottenere l’aiuto a domicilio di Alessandro Bracco?

Innanzi tutto vi è un sito internet di riferimento ( clicca qui ) che indica analiticamente gli interventi e il loro costo e che indica le quattro modalità previste:

Mail : cyclab06@gmail.com

Instagram : cyclab06

Telefono: +33 (0) 601683583

Internet (modulo on line da compilare): https://www.cyclab06.com/prendre-rendez-vous

Anche i costi sono analiticamente e puntigliosamente indicati sul sito internet: la revisione completa della bicicletta costa 50 euro.

Questa la presentazione della propria attività che Alessandro Bracco affida al proprio sito internet:

“Ciao i ciclisti,

Sono Alessandro, appassionato di sport da sempre, ma soprattutto un amante della bicicletta...come oggetto, come mezzo di trasporto e come modo di vivere.

Ciclab è il nome che ho scelto per la mia officina mobile di riparazione biciclette, con sede a Nizza.



Offro un servizio di riparazione a domicilio, veloce e di qualità.



Il concetto è semplice:

Attraverso il canale che preferisci (telefono, e-mail, Instagram) ci descrivi il problema che stai riscontrando, con il massimo delle informazioni.



Effettuiamo una prima diagnosi a distanza e stabiliamo un preventivo per la riparazione della vostra bici a domicilio.



Si prende l'appuntamento quando si preferisce, a casa o sul posto di lavoro.



Il giorno dell'appuntamento facciamo una seconda diagnosi e facciamo un preventivo definitivo. Per la maggior parte degli interventi, in meno di un'ora la bicicletta sarà riparata”.

Provare per credere!