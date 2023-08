Come nasce un ritratto: una mostra a Grasse

La Biblioteca Villa Saint-Hilaire di Grasse propone, fino al 28 ottobre 2023, “ Figurez-vous! Une petite histoire du portrait ”, una mostra sul tema del ritratto.

Il percorso svela il modo in cui il ritratto presenta il suo modello.

Sono proposti non solo personaggi storici come la Regina Vittoria, Fragonard o Carlo Magno, ma anche figure anonime, immortalate dal fotografo, o “abbozzate” in un diario o in un manoscritto medievale.

Come uno specchio, il ritratto riflette prima il modello “linea per linea” per diventare poi, secondo l'ispirazione dell'autore, una rappresentazione idealizzata, persino fantastica.

Infine, come uno specchio deformante, il “ritratto-carica”, o caricatura, evidenzia i tratti caratteriali pur rimanendo del tutto somigliante alla realtà.

Il ritratto, qualunque sia il modello, è sempre quello della società che lo ha visto nascere, il testimone di un'epoca, dei suoi gusti, dei suoi sviluppi tecnici.

La mostra “Figurez-Vous!” propone una breve storia del ritratto, che si dipana tra anonimato e notorietà, tra ritratto ufficiale e foto di famiglia: una storia di memoria, arte e potere, morte, umorismo, gloria e ritratti.



Informazioni Utili

Visite guidate ogni sabato alle 10:30

Visita libera e gratuita negli orari di apertura della biblioteca

Orario

martedì, venerdì: 14 - 18

mercoledì, sabato: 10 - 13 // 14 – 18



La Bibliothèque Villa Saint-Hilaire si trova a Grasse, Impasse Ernest Boursier-Mougenot (ex Bd A. Maure) 1