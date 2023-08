“Conscience”, questa sera torna il Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Quarta serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: questa sera, martedì 8 agosto 2023 , alle ore 22 saranno dei “fuochi francesi” a colorare la Baia.

Sarà la volta di Lux Factory a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: “Conscience”.



Lux Factory

Lux Factory nasce sotto l'impulso di protagonisti del mondo della Street Arts e pirotecnici. La giovane compagnia del nord della Francia forma oggi un collettivo la cui energia creativa porta lo spettatore attraverso universi fantastici e senza tempo in un teatro di luci. La messa in scena dei vari effetti pirotecnici, come in altre modalità espressive dell'arte dal vivo, porta nelle scenografie della compagnia un nuovo sguardo sulla pirotecnica. Lux Factory esporta le sue creazioni e condivide la scintilla che la anima in tutta Europa. Nel 2016 ha rappresentato la Francia al prestigioso Concorso Internazionale di Pirotecnica di Hannover. Nel 2018 ha vinto il 1° Premio al Concorso Internazionale Ignis Brunensis nella Repubblica Ceca, nonché il Premio per il miglior design e il Premio per la migliore colonna sonora musicale. A Courchevel durante il Festival Internazionale di Arte Pirotecnica il team si è distinto con il Premio della Giuria e il 1° Premio del Pubblico.





Tema: “Conscience”

Il tempo passa in fretta, troppo in fretta... La pressione del mondo di oggi può fare impazzire se si perdono di vista i semplici piaceri della vita. Andare avanti dimenticando il tempo presente in una spasmodica ricerca della felicità, mentre è lì proprio davanti a noi...Lux Factory offre un momento sospeso, la consapevolezza che a volte è necessario fare un passo indietro, lasciarsi andare e godere appieno di ogni momento, non per vivere per procura, ma per liberare la mente riscoprendo l'anima del proprio figlio. Attraverso una band musicale eclettica fuori dagli standard, Lux Factory invita a lasciarsi trasportare da onde di luce, sequenze incandescenti dove il Fuoco si mette in moto in tre dimensioni. Una sorta di riflessione positiva sul mondo che ci circonda di emozione e umorismo, un'energia che ci fa ridiventare per un attimo una gang di adolescenti. La scintilla c'è, riaccendiamo la fiamma, insieme...



Playlist

Touched – Vast

Until Heaven Stops the rain – Wax Taylor

The Birdwatcher – Fearless Flyers

We’re Right (extrait Film Super Moine) – Ace out

Wanna Get Free – Shaka Ponk

Mad World – 2WEI (Michael Andrewscover)

L’Arène – Caribbean Dandee

Nothing Else Matters – Scala & Kolacny Brothers (Metallica cover)

Smells like teen spirit – Shaka Ponk (Nirvana cover)