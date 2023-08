Agosto, anche il Principato rallenta i suoi ritmi: dove vanno in vacanza i Vips monegaschi?

Agosto, mese di vacanze anche per il Principato di Monaco.

Sì, perché pure il Paese più glamour ed in movimento d'Europa che negli altri periodi dell'anno sembra un ottovolante tra manifestazioni di ogni genere e appuntamenti culturali e politici, in agosto rallenta il suo ritmo.

Tutto sembra più soft: fanno eccezione i cantieri stradali, con le imprese che approfittano del traffico un po' meno caotico per portarsi avanti con le opere, nell'attesa che torni il caratteristico caos cittadino.

Dove vanno in vacanza i Vips monegaschi?

La curiosità per eccellenza riguarda ovviamente il Principe Alberto e la Principessa Charlene, ma al momento da Palazzo nulla trapela circa la destinazione vacanziera dei sovrani.

Si conosce, invece. la destinazione della presidente del Consiglio Nazionale, Brigitte Boccone-Pagès, che trascorrerà un paio di settimane di riposo dividendosi tra Sospel, nell'entroterra tra Mentone e Breil Sur Roya, e le montagne italiane del cuneese. Nello specifico andrà a Frabosa Soprana.

Vacanze (anche se in questo caso si fa per dire, visto che unirà utile al dilettevole) italiane anche per il vice presidente del Consiglio, Jean-Louis Grinda, che sarà nelle Marche per presentare lo spettacolo Lucia di Lammermoor al festival di Macerata. Poi, 10 giorni di relax in Costa Azzurra prima di ripartire per il Belgio. Una sorta di vacanza-lavoro.

Il sindaco di Monaco, George Marsan, passerà un paio di settimane in Romania, come fa ormai abitualmente, per trascorrere infine gli ultimo sette giorni di ferie in completo riposo sule montagne svizzere in compagnia di amici.

Infine, l'ex presidente del Consiglio Nazionale ed attuale Amministratore Delegato della Société des Bains de Mer, Stéphane Valeri, che trascorrerà le sue vacanze in assoluta tranquillità, insieme con la moglie e la piccola Diana, nata l'11 luglio scorso. Meta scelta l'entroterra rivierasco, poco lontano da Monaco.