"Carlo", l'app di pagamento digitale del Principato di Monaco va sempre più forte

Avete presente l'app italiana Satispay, nata ormai oltre dieci anni fa a Cuneo e successivamente estesasi in tutta Italia?

Tramite il proprio telefono oggi si possono effettuare decine di operazioni, come ricaricare il proprio cellulare, pagare utenze e tanto altro, ma lo scopo iniziale di Satispay, grazie all'intuizione imprenditoriale di tre giovani ragazzi cuneesi, era quella di far girare denaro "virtuale" nei negozi affiliati della cittadina piemontese.

Ebbene, è esattamente ciò che sta succedendo a Monaco da un anno con "Carlo", la nuova applicazione del Principato per le transazioni commerciali.

La start up monegasca è opera di Antoine Bahri ed in poco tempo ha ottenuto numeri da record per il piccolo Paese della Costa Azzurra. La rete di negozi che hanno aderito tocca le 600 unità, con una quota di quasi 50.000 utenti registrati. Anche il numero di transazioni operate in ogni negozio è in crescendo, con una media di 6 pagamenti al mese.

E da poco c'è una novità per gli iscritti di "Carlo": esattamente come avviene con Satispay, gli iscritti possono inviare somme di denaro ad altri utenti. Soldi che possono essere spesi nei negozi monegaschi.

C'è da giurare che il signor Antoine Bahri riserverà ai monegaschi ancora tantissime sorprese con la sua "Carlo"