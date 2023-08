A St Jean Cap Ferrat l'arte nella sua diversità va alla “Rencontre des Cultures”

Il diamante di Cap Ferrat ha brillato di tutto il suo splendore durante la mostra 'Rencontre des Cultures'', che si è tenuta il 29 e 30 luglio 2023 presso la sala Les Héspérides a St Jean Cap Ferrat. Un evento organizzato congiuntamente dalla Dott.ssa Monica Mergiu, fondatrice del Royal Arts Visions Magazine e dal pittore tunisino Raouf Meftah, direttore artistico, nelle cui opere prevalgono i movimenti danzanti della calligrafia araba, che rimandano ad arabeschi in un'armonia di colori vivi e cangianti.

Senza dubbio una mostra di opere di alta qualità a cui hanno partecipato artisti provenienti da varie Nazioni: Yusuke Akamatsu, (Giappone) Sylvana Aymard, (Siria), Nenad Petrovic (Serbia), Anne Glace Gallery (Francia), Masha Assed (Libia) e Raouf Meftah (Tunisia).

Numerose e prestigiose autorità hanno onorato la cerimonia d’inaugurazione con la loro presenza, a cominciare da Sua Altezza la Principessa Doaa Bint Muhammad Ezzat, giunta per l'occasione dall'Arabia Saudita. Una principessa di cuore e d’azione, nota per il suo impegno verso la condizione della donna; Kamel Ben Hassine, Console Generale di Tunisia; Philippe Mangeard, Console Onorario di Serbia; Jean-François Dieterich, Sindaco di St Jean Cap Ferrat ; Xavier Dalmas, Assessore alla Cultura di Cap d’Ail ; Christian Giordan, Vice-Presidente del Comitato Nazionale Monegasco AIAP (Associazione delle Arti plastiche) presso l’UNESCO ; Juan TAMENNE, Presidente Onorario del ROYAL ROLLS CLUB di Monaco ; Jumana Yassin dell’Araba Saoudite, redattrice capo della celebre rivista Al Sharkiah ; Luigi Mattera, Cavaliere des Arti et fondatore della rivista ROYAL MONACO…

Fra tanti artisti, il musicista Ihab Ezzeldin, cantautore di origine egiziana, docente al Conservatorio di Cannes, ed il chitarrista e contrabbassista Jean-Pierre Gabarit, al suono dell'oud (liuto) hanno suonato melodie del mondo orientale, riprese in coro da un pubblico gioioso, diviso tra scoperta e nostalgia. Ricordiamo anche la deliziosa cantante Melyssa L. di Cannes.

Fra gli ospiti si notava la presenza del soprano Vanina Aronica, organizzatrice di eventi in Francia e all'estero; Laura Albanese, giornalista e direttrice radiofonica Costazzurra.news; il noto pittore di Nizza Michel Anthony e molti altri.

Le due serate celebrative dell'Incontro delle Culture sono state arricchite da molteplici sfilate: delle Miss nelle varie categorie, dei costumi tradizionali orientali della Jamila Glamour Collection, e infine della stilista Chantal Toppan, che da un volgare pezzo di plastica, ne trae opere d'arte. Ogni collezione, nella sua diversità, era simbolo di chic, di eleganza, di tradizione… L'evento è stato anche arricchito dalla presentazione di gioielli eccezionali firmate dalla designer tedesca Jutta Franziska Trenker e dall'esibizione di danze orientali divinamente eseguite.

Il recital di poesie di Maria Salamone, nota poetessa di origine italiana residente a Cannes, ha chiuso la Rencontre des Cultures a St Jean Cap Ferrat. Un recital carico di emozione che con la sua voce dolce e melodiosa, e in francese, e in italiano, ha saputo affascinare la platea.

Un diploma d'onore all’insegna della rivista Royal Arts Visions è stato consegnato a tutti gli artisti e a tutti i partecipanti, per i quali, il Diamante di Cap Ferrat brillerà a lungo negli occhi e nel cuore, grazie all’impegno e all'amore per l'Arte degli organizzatori che hanno contribuito al successo dell'evento.

Direttore del servizio fotografico, Franck Dormbrowsk, assistito da Raoul Rand e Ryan Arbilo.

A St Jean Cap Ferrat, l’Art dans sa diversité va à la ‘‘Rencontre des Cultures”

Le Diamant de Cap Ferrat brillait de tout son éclat lors de l’exposition ‘‘Rencontre des Cultures’’, qui s’est tenue le 29 et 30 juillet 2023 à la salle Les Hespéridés à St Jean Cap Ferrat.

Un événement organisé conjointement par la Dr. Monica Mergiu, fondatrice du Royal Arts Visions Magazine et le peintre tunisien Raouf Meftah, directeur artistique, dont les mouvements dansants de la calligraphie arabe primant dans ses œuvres, renvoient aux arabesques dans une harmonie de couleurs vives et chatoyantes.

Il s’agit indiscutablement d’une exposition d’œuvres de grande qualité à laquelle ont participé plusieurs artistes issus de diverses Nations : Yusuke Akamatsu (Japon), Sylvana Aymard (Syrie), Nenad Petrovic (Serbie), Anne Glace Gallery (France), Masha Assed (Libye) et Raouf Meftah (Tunisie).

Plusieurs autorités de prestige ont honoré la cérémonie d’inauguration de leur présence, commencer par Son Altesse la Princesse Doaa Bint Muhammad Ezzat, venue pour l’occasion

D’Arabie Saoudite. Une princesse de cœur et d’action, connue pour son engagement envers la condition de la femme ; Kamel Ben Hassine, Consul Général de Tunisie ; Philippe Mangeard, Consul Honoraire de Serbie ; Jean-François Dieterich, Maire de St Jean Cap Ferrat ; Xavier Dalmas, Adjoint à la Culture de la ville de Cap d’Ail ; Christian Giordan, Vice-Président du Comité National Monégasque de l’AIAP (Association des Arts plastiques) auprès de l’UNESCO, Juan TAMENNE, Président Honoraire du ROYAL ROLLS CLUB de Monaco ; Jumana Yassin d’Arabie Saoudite, rédactrice en chef du célèbre magazine Al Sharkiah ; Luigi Mattera, Chevalier des Arts et fondateur du magazine ROYAL MONACO.

Parmi tant d’autres artistes, le musicien Ihab Ezzeldin, chanteur compositeur d’origine égyptienne, enseignant au conservatoire de Cannes, et le guitariste contrebassiste Jean-Pierre Gabarit, ont joué au son du oud (luth) des mélodies du monde oriental, reprises en chœur par un public en joie, partagé entre découverte et nostalgie, ainsi que la jolie chanteuse Melyssa L. de Cannes.

Parmi les invités on remarquait la présence de la soprano Vanina Aronica, organisatrice d’évènements en France et à l’étranger ; Laura Albanese, journaliste et directrice de radio Costazzurra.news ; le peintre niçois Michel Anthony et bien d’autres encore.

Les deux soirées célébrant la Rencontre des Cultures ont été enrichies par de multiples défilés : celles des Miss représentant plusieurs catégories, des costumes traditionnels orientaux de Jamila Glamour Collection et de la styliste Chantal Toppan, sachant faire d’un vulgaire morceau de plastique, de véritables œuvres d’art. Chaque collection dans sa diversité, était symbole de chic, d’élégance, de tradition… L’événement a également été enrichi par la présentation de bijoux exceptionnels de la créatrice allemande Jutta Franziska Trenker et par la performance de danses orientales divinement exécutées.

Le récital de poésies de Maria Salamone, poétesse renommée d’origine italienne, venant de Cannes, a clôturé la Rencontre des Cultures à St Jean Cap Ferrat. Un récital vecteur d’émotions, que par sa voix douce et enchanteresse, tantôt en français, tantôt en italien, a su captiver l’auditoire.

Un diplôme d’honneur à l’enseigne du Royal Arts Visions Magazine a été décerné à tous les artistes, et à tous les participants pour qui, le Diamant de Cap Ferrat brillera bien longtemps dans leurs yeux et dans leurs cœurs, grâce à l’engoument et à l’amour de l’Art des organisateurs qui ont contribué au succès de l’événement.





Directeur du reportage photos, Franck Dormbrowsk, assisté par Raoul Rand et Ryan Arbilo





Dans la photo de premier plan, la Princesse Doaa Bint Muhammad Ezzat, le Maire de St Jean Cap Ferrat, Jean-François Dieterich, la fondatrice du Magazine Royal Arts Visions, Monica Mergiu et le peintre Raouf Meftah.