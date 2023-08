I "compiti" dell'agente immobiliare

Per acquistare o vendere un appartamento ci si rivolge, di norma ad un’agenzia immobiliare: la prima ragione è che scegliere di vendere un immobile tramite un'agenzia può far risparmiare molto tempo. Ma il ruolo dell’agente non si limita solo a questo.

L’agente immobiliare, al momento dell’incarico, diviene partner e il suo compito oltre a quello di consulente è, tra gli altri, quello di scrivere l'annuncio, attivare la sua rete, cercare acquirenti, mettere in contatto l'acquirente e il venditore e, naturalmente, organizzare tutte le visite necessarie. Questo lavoro sul campo, unito alla visibilità dell’immobile sui media dell'agenzia (vetrina, catalogo, giornali, internet) viene remunerato sotto forma di compenso.



Ma le missioni dell'agente immobiliare vanno ben oltre il collegamento tra venditore e acquirente. Il ruolo dell'agente immobiliare è quello di consigliare i propri clienti grazie alla sua competenza, alla sua conoscenza del territorio e alle sue competenze in materia immobiliare.



L'agente immobiliare è tenuto da un vero e proprio dovere di consulenza: fornisce consulenza tecnica e legale al venditore per mettere a norma il suo immobile, prima della vendita; contestualmente comunica ai futuri acquirenti la qualità dell'immobile, la sua superficie (che deve verificare), eventuali lavori da eseguire, servitù esistenti, eventuali vizi dell'immobile. L'agente immobiliare potrà andare oltre nella consulenza, consegnando al venditore (il suo committente), un'analisi della solvibilità dei potenziali acquirenti.

L’obbligo di verifica della solvibilità tende, contemporaneamente, a tutelare i futuri acquirenti da qualsiasi decisione affrettata, che sarebbe loro pregiudizievole e che potrebbe generare loro grossi problemi, soprattutto quando ricorrono ad un prestito bancario.



L’obbligo di consulenza e informazione implica che l'agente immobiliare abbia una conoscenza pressoché esaustiva dei pregi e dei difetti dell'immobile posto in vendita, il che richiede un lavoro di indagine e verifica.

L'agente immobiliare, infine, deve essere in grado di raccogliere tutti i documenti giustificativi relativi all'immobile posto in vendita e raccogliere tutte le informazioni che gli permettano di informare i futuri acquirenti su eventuali problemi come, ad esempio, la rumorosità, la situazione del quartiere, le frequentazioni del palazzo.



Queste diverse missioni dell'agente immobiliare costituiscono la giustificazione delle commissioni che chiede al venditore o all'acquirente, nell'ambito delle transazioni che effettua.