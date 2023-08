Saint Jean Cap Ferrat: due mostre caratterizzano il ferragosto

Due opportunità di spessore per gli amanti delle Belle Arti, a Saint Jean Cap Ferrat sono in corso due mostre in altrettante gallerie.



A l’Espace Neptune , sul quai Virgile Allari, sculture e pitture «firmate» da tre artiste: le pittrici Arlette Tosi-Brault e Marie-Louise Moreno e la scultrice « d’œufs » Laure Amadei.

A l’Espace Les Néréides, teatro sul mare, mostra della pittrice Jane Sidoli.



Il commento del Sindaco, Jean-François Dieterich: “Due mostre eccezionali che deliziano gli amanti dell’arte e del design”.