Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.





Questo il testo del bollettino settimanale

Nei prossimi giorni, il caldo sarà marcato nel Sud-Est del Paese con punte tra 36 e 38 gradi nella valle del Rodano: sarà l'ambrosia a creare problemi agli allergici.

Bastano pochi grani di polline per far comparire i sintomi negli allergici perché il polline d'ambrosia è molto allergizzante.

Se il naso cola o gli occhi pungono, si è sicuramente allergici ai pollini d'ambrosia.

Le concentrazioni sono ora moderate e saranno in aumento nelle prossime settimane.

Il clima caldo e soleggiato favorirà l'emissione di pollini di ambrosia nell'aria.

Il rischio di allergia sarà medio in molti dipartimenti in zone infestate lungo la valle del Rodano (Drôme, Isère, Ardèche, Rhône, Nièvre, Gard, Vaucluse, Saône et Loire) così come nel settore di Mareuil in Dordogne.

Il rischio sarà minore nelle zone limitrofe un po' meno infestate.





Una buona notizia tuttavia per gli allergici, un peggioramento del clima con piogge risalirà da sud-ovest sabato, poi andrà al centro e al nord.

Il rischio di allergia sarà basso per le altre erbacee in fioritura un po' ovunque in Francia, cioè pollini di graminacee, piantaggine, ortica (famiglia delle Urticacee) e artemisia. Attenzione però a questi pollini durante le passeggiate in campagna lungo le strade, i sentieri e i campi ancora non falciati.

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: