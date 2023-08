Sigarette e alcol: quanto se ne può portare in Francia e cosa si rischia a “esagerare”

Capita sempre più spesso che amici e conoscenti chiedano di acquistare prodotti alcolici o sigarette in Italia prima di far ritorno in Francia.

Che vi sia un “giro” di contrabbando transfrontaliero è cosa risaputa, ma ormai è frequente che vengano “fermate”, soprattutto al “peage” di Nizza o alla frontiera di Menton, persone che, dopo aver fatto la spesa a Ventimiglia, si sono fermate in qualche tabaccheria e “fare il pieno” di sigarette e in qualche supermercato per rifornirsi di prodotti alcolici.

Cosa si può portare legittimamente in Francia e quanto si rischia a non rispettare la normativa?

Acquistare un pacchetto di sigarette in Italia costa anche la metà rispetto alla Francia dove il costo minimo è intorno 10 euro. Anche i prodotti alcolici costano molto di meno al di là della frontiera francese ed alcuni, come ad esempio l’alcool puro indispensabile per lavorazioni casalinghe, proprio non si trova.

In Francia ogni persona, maggiorenne, può importare dall’estero non più di 200 sigarette, l’equivalente di una “stecca”: prima del 2020 il numero massimo era di 800 sigarette, pari a quattro stecche, ora il quantitativo è stato notevolmente ridimensionato.

E’ limitata anche l’importazione di sigari e tabacco: l’esempio pratico è che se si desidera legittimamente portare in Francia tutti e tre occorre limitarsi a 5 pacchetti si sigarette, 50 sigari e 250 grammi di tabacco.

Per quanto concerne i prodotti alcolici, ogni persona maggiorenne, al suo ingresso in Francia, può legittimamente detenere:

Prodotti alcolici superiori a 22 gradi: 10 litri (gin, vodka, limoncello, liquori in genere)

Prodotti alcolici intermedi: 20 litri (Porto, Madera, Vermouth, Moscato)

Vino: 90 litri di cui non più di 60 litri di vino frizzante.

Birra: 110 litri