Ligue 1, buona la prima per l'AS Monaco: i monegaschi vincono 4-2 a Clermont

I giocatori dell'AS Monaco esultano dopo la vittoria a Clermont (Foto AS Monaco)

Una pioggia di gol, sotto un caldo soffocante. Così si può riassumere la prima giornata di campionato per l'AS Monaco a Clermont Ferrand. I monegaschi alla fine sono riusciti ad imporsi contro gli Auvergnats per 4-2.

"Sono contento di questa prima vittoria e voglio ringraziare i giocatori e lo staff per la loro prestazione - il commento dell'allenatore Adi Hutter, alla sua prima panchina monegasca -. Abbiamo giocato faccia a faccia con una bellissima squadra. Onore a Clermont. Partire conquistando i tre punti in palio è molto importante per iniziare il campionato".