Fête de l’Assomption, molte iniziative domani pomeriggio al Porto di Nizza

In occasione della tradizionale festa dell’Assunzione, sono in programma al porto di Nizza, domani, martedì 15 agosto , una serie di iniziative.



A Nizza e nella Contea, in Provenza come in Liguria, la devozione alla Vergine Maria è, da sempre, diffusa: il culto della Vergine è dimostrato anche dal numero di chiese e cappelle che a Nizza sono state poste sotto la protezione della Madonna: l’église du Port (Madone de l’Immaculée Conception), l’église du Vœu (Madone des Grâces), l’église de Cimiez (Madone de l’Annonciation), la chapelle des Pénitents noirs (Madone de la Miséricorde) o la Chapelle Notre-Dame de Bon-Voyage.

Il fervore dei nizzardi verso Maria si manifesta anche sotto forma di pellegrinaggi ai santuari della Madone de Laghet, della Madone d’Utelle e della Madone des Fenestres.



Questo il programma di domani 15 agosto 2023 al Porto di Nizza

Dalle 18 alle 19,15 - Evoluzioni in mare delle tipiche imbarcazioni nizzarde e intrattenimento musicale del pianista Steve Villa-Massone

Ore 18 – Appuntamento davanti all’ Église du Port;

Ore 18,30 - Partenza in processione verso il Quai Entrecasteaux

Ore 18,50 - Evoluzione delle imbarcazioni adorne di fiori nel bacino di Lympia;

Ore 19,30 - Messa all'aperto sul Quai d'Entrecasteaux celebrata da Jean-Philippe Nault vescovo di Nizza

Ore 20,45 - Processione verso la Chiesa di Notre-Dame du Port.