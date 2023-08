A fine settembre nel Principato la 3ª edizione di "Monaco Smart & Sustainable Marina"

Lo Yacht Club di Monaco ospita ancora una volta il 24 e 25 settembre prossimi la terza edizione del Monaco Smart & Sustainable Marina. Un appuntamento all'interno dell'iniziativa «Monaco, Capital of Advanced Yachting».



«Il Y.C.M. ha la vocazione di essere una piattaforma sulla quale creare un vivaio in cui si possono esprimere i propri potenziali. Con l'aspirazione di diventare anche uno spazio in cui le innovazioni sviluppano delle soluzioni applicabili per costruire da subito uno yachting sostenibile», precisa Bernard d'Alessandri, Segretario Generale dello Yacht Club di Monaco e Presidente del Cluster «Yachting Monaco».



Organizzato da M3 (Monaco Marina Management), società di consulenza monegasca specializzata nello sviluppo, gestione e promozione di marina, yacht club e scuole di vela, l'evento ha l'obiettivo di presentare le ultime innovazioni per incoraggiare la costruzione e lo sviluppo di imbarcazioni virtuose.



"Di fronte alle sfide ambientali, ci sembra essenziale fornire una risposta globale, a carattere internazionale - afferma José Marco Casellini, CEO di M3. "Siamo convinti che oggi ci siano molte soluzioni tecnologiche che possono essere implementate nei porti turistici per ridurre l'impatto ambientale. Si tratta di stimolare l'innovazione per sostenere le economie locali, per le quali i porti sono attori importanti».

L'appuntamento beneficia del sostegno della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, e di Extended Monaco, il programma di trasformazione digitale del Governo del Principato, nonché di Bombardier, MB92 Group e Xerjoff.