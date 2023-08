Saint Laurent du Var, un cormorano sull’Esplanade des Goélands (Foto)

L’artista ecologista iraniana Pari Ravan ha firmato la nuova scultura che fa bella mostra di sé sul lungomare di Saint Laurent du Var sull’Esplanade des Goélands.

Alta un metro, posata su un piedestallo, la scultura in acciaio zincato, intitolata “Cormorans – Rêves”, propone un cormorano sulla riva del mare.

Perché proprio un cormorano?

È la stessa artista a spiegarlo ed a chiarire l’intitolazione dell’opera: “Quando guardiamo la scultura pensiamo ad un cormorano, se la scultura non ci fosse non penseremmo al cormorano”.

Il volatile, noto per asciugarsi le ali quando esce dall’acqua, fa parte di quelli in pericolo e, in più, è trattato male.

La stessa artista racconta di come vide dei pescatori, in Cina, maltrattarne uno in riva ad un fiume e, in Italia, intento a pescare nei rifiuti invece che in mare.

Ora il Cormorano accompagna quanti passeggiano sul lungomare di Saint Laurent du Var.

Pari Ravan ha firmato altre opere che fanno mostra di sé a Saint-Jeannet, Colomars, Beaulieu-sur-Mer e Saint-Jean-Cap-Ferrat.