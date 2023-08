“Prigionieri in terra d’esilio”, un’imperdibile mostra a Cannes (Foto)

Il Musée du Masque de fer et du Fort Royal che si trova sull’Île Sainte-Marguerite a Cannes ospita la mostra “Prigionieri in terra d’esilio. Isola Sainte-Marguerite al momento della conquista dell'Algeria, 1841-1884”.

Ernest Buttura (1841-1920) Prisonniers musulmans à l'île Sainte-Marguerite Sans date Huile sur toile Musée des explorations du monde, inv. 2006.0.69 Mairie de Cannes © C. Germain

Una mostra inedita che fa luce sulla storia franco-algerina, attraverso un caso sconosciuto e a lungo nascosto: la detenzione a Fort Royal di diverse migliaia di prigionieri nordafricani.

L’esposizione rientra nel progetto di rinnovazione del cimitero musulmano posto sull'isola di Sainte Marguerite.



La mostra può essere visitata fino a domenica 29 ottobre 2023.

Così il Sindaco di Cannes, David Lisnard: “Abbiamo intrapreso un programma storico e commemorativo di grande importanza nella storia franco-algerina attraverso la prigionia dello Smala di Abd el-Kader sull'isola di Sainte-Marguerite a Cannes.

Un a tappa sulla strada del recupero dallo stato di abbandono del cimitero musulmano dell'isola, uno dei due più antichi di Francia.

Franck Pourcel (né n 1965) Tombes musulmanes à Sainte-Marguerite 2023 © F. Pourcel

Nell'ambito di questo progetto senza precedenti, uno studio è stato affidato dal Municipio alla storica Anissa Bouayed. Ha permesso di identificare i 274 uomini, donne e bambini morti in prigionia sul luogo e di comprendere le condizioni di detenzione dei prigionieri.

Consapevoli del grande interesse del sito, il comune e l'artista algerino Rachid Koraïchi desiderano ridare dignità al sito e il rispetto dovuto ai defunti installando una targa commemorativa con i loro nomi. Il cimitero sarà uno spazio di contemplazione attraverso un intervento artistico che gli restituirà il suo carattere sacro”.

Franck Pourcel (né en 1965) L’ancienne prison d’État de Sainte-Marguerite, 1687- 1691

Per quasi mezzo secolo, mentre Cannes conobbe una crescita notevole come località balneare aperta al mondo, l'isola di Sainte-Marguerite fu la chiave di volta di un sistema di repressione legato alla conquista francese dell'Algeria. Tra il 1841 e il 1884, più di tremila uomini, donne e bambini furono esiliati e imprigionati a Fort Royal dal governo.

Di loro 274 non furono mai rilasciati: riposano oggi in tombe anonime, di commovente sobrietà, in un ombroso sottobosco sulla costa nord dell'isola. La mostra Prigionieri in esilio, frutto di quattro anni di ricerca, ne ripercorre la storia.





Jean Walburg de Bray (1839-1901) Arabes prisonniers à l’île Sainte-Marguerite Vers 1884 Carte cabinet Archives municipales de Cannes, 2Fi 3932 (don de Georges Ferretti, 2023) © Mairie de Cannes

Supportata da contenuti scientifici rigorosamente documentati, la mostra è stata concepita con particolare attenzione alla qualità del soggetto, dell'iconografia, degli oggetti e dei documenti esposti. La loro rilevanza è stata convalidata da un comitato scientifico composto da tre specialisti (Thierry Fabre, Sylvie Thénault e Anissa Bouayed). La selezione di opere e documenti presentati al pubblico permetterà di evocare vari aspetti della vita quotidiana dei detenuti.Le cinque sale tematiche della mostra (su una superficie totale di 140 m²) sono inoltre scandite da diverse installazioni artistiche e opere contemporanee, realizzate da Jacques Ferrandez (illustratore) e Franck Pourcel (fotografo-autore.Il Musée du Masque de fer et du Fort Royal che si trova sull’Île Sainte-Marguerite a Cannes.