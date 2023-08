Ligue 1, Kevin Volland non è più un giocatore dell'AS Monaco: va a Berlino

Kevin Volland (Foto AS Monaco)

Da ieri, giovedì 17 agosto, Kevin Volland non è più in giocatore dell'AS Monaco. L'attaccante tedesco, dopo 115 partite in maglia bianco-rossa con la quale ha segnato 39 goals, ha firmato un contratto che lo lega alla squadra del suo Paese, Berlino.

Un ritorno in patria che Volland non aveva mai nascosto voler compiere e che ora diventa realtà.

La sua partenza ha fruttato all'ASM 5,5 milioni di euro come bonus di svincolo, visto che aveva ancora un anno di contratto in essere.

Termina così il cosiddetto "Yedderland", nome dato alla coppia di attaccanti che Kevin Volland formava con Wissam Ben Yedder.