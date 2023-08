Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Mentre l'ondata di caldo s’installa per diversi giorni in Francia, specie nella valle del Rodano, i pollini di ambrosia continuano la loro progressione con concentrazioni che saranno per ora ancora moderate.



Col caldo intenso, attenzione anche ai picchi di inquinamento da ozono nelle grandi città che rischiano di esacerbare i sintomi nelle persone allergiche.



Il rischio di allergie sarà di livello elevato per i pollini d'ambrosia nel Drôme, Ardèche, Rhône, nord Isère, Ain, Saône e Loire oltre che nella Nièvre e nel settore di Mareuil in Dordogne. Il rischio di allergia sarà basso o medio nelle aree limitrofe a questi dipartimenti e che sono un po' meno infestate.



L'ambrosia sembra resistere bene all'ondata di caldo mentre la maggior parte delle altre piante sono secche. La spiegazione è tutta: l'ambrosia è una pianta a radice girevole che affonda nel terreno e resiste così alla mancanza d'acqua.



Il rischio di allergia sarà basso per le altre erbacee in fioritura un po' ovunque in Francia, cioè pollini di graminacee, piantaggine, ortica (famiglia delle Urticacee) e artemisia.

Attenzione però a questi pollini durante le passeggiate in campagna lungo strade, sentieri e campi ancora non falciati e in montagna dove c'è un piccolo spostamento della stagione pollinica.

Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes: