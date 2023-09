Felpa di Ken nel film 'Barbie': un capo che è già leggenda

Tra i maggiori successi cinematografici degli ultimi tempi, il recentissimo Barbie diretto da Greta Gerwig ha destato grande clamore e una grossa mole di consensi tra appassionati e addetti ai lavori. La pellicola, un dissacrante live action dedicato al giocattolo Mattel più amato dalle bambine e vera e propria icona pop nel corso dei decenni, ambisce a conquistare i premi più prestigiosi nelle prossime kermesse in programma nel panorama di riferimento.

Da Barbie sono emersi diversi tratti iconici. Oltre alle interpretazioni magistrali dei personaggi, infatti, del film è stata premiata anche l’attenzione ai dettagli e alcuni particolari sfarzosi come la già leggendaria felpa indossata dal Ken di Ryan Gosling in una scena del film con la scritta “I Am Kenough”. Il successo della felpa di Ken è un'ulteriore conferma del fatto che questo capo di abbigliamento è tra quelli che meglio si prestano alla personalizzazione; già da tempo, infatti, sempre più persone vanno alla ricerca di felpe senza scritte (segnaliamo che nel sito fullgadgets.com, attivo da anni nella customizzazione, se ne possono vedere svariati modelli) per poi dare libero sfogo alla fantasia facendo stampare disegni o simboli particolari, spesso e volentieri ispirandosi proprio al mondo del cinema.

È importante, del resto, sottolineare quanto il mondo del cinema abbia influenzato, nel corso degli anni, quello della moda. Diversi personaggi dallo stile iconico, infatti, sono stati in grado di definire interi trend per periodi anche abbastanza lunghi. La felpa di Ken ne è l’esempio lampante, oltre al più recente, ma in questo discorso rientrano e spiccano in modo preponderante anche gli utilizzi che le case di produzione hanno fatto dei film come strumenti di marketing con cui pubblicizzare orologi o attribuire determinati significati a specifici brand.

Il segreto del successo della felpa di Ken

A dirla tutta, non si tratta proprio di un segreto. Barbie è stato un buon banco di prova per Gosling che, in ogni caso, non ha fatto altro che mostrare ancora una volta di essere un attore di primo pelo e di meritare l’affetto e la stima che tutta Hollywood serba nei suoi confronti. Comunque sia, Barbie ha segnato una delle sue migliori performance in carriera, potendo condurlo – potenzialmente – a conquistare numerosi riconoscimenti.

Di sicuro, questi presupposti sono stati tra le principali ragioni per cui la felpa del Ken di Gosling abbia riscosso così tanto successo. In Barbie di Greta Gerwig, poi, l’abbigliamento assume un significato e trasmette dei messaggi e, di sicuro, questa felpa non è stata da meno, oltre per la scritta che la caratterizza, anche per il senso intrinseco del personaggio di Ken: un uomo in cerca di identità e significato all’interno della società in cui è immerso, desideroso di essere più di un semplice accessorio.

Il messaggio sulla felpa di Ken: cosa significa “I am Kenough”?

Al di là dell’estetica accattivante dell’indumento oggetto del nostro approfondimento di oggi, la felpa di Ken ha avuto modo di mostrare agli spettatori un messaggio particolarmente profondo. La scritta riportata sul capo: “I am Kenough”, crasi delle parole “Ken” ed “Enough” (abbastanza in inglese) rappresenta la dimostrazione che al termine della pellicola il personaggio di Ryan Gosling ha compreso di essere abbastanza e di non avere bisogno delle risposte utili ai dubbi sulla sua vita dalla sua relazione con Barbie. A fine film, Ken non vive più solo grazie allo sguardo di Barbie. Il brano “I’m Just Ken”, che sta dominando le classifiche delle piattaforme di streaming principali nelle ultime settimane, ne è la prova più tangibile, insieme al capo stesso. Barbie, dunque, si presenta come un viaggio emozionale ricco di significato e di messaggi profondi.