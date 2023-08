La casa che piaceva a Grace: in vendita a Roquebrune la vecchia abitazione-laboratorio di Steve Carpenter

Chi ha i capelli ormai tendenti al grigio non può fare a meno di notare quanto, anche in Costa Azzurra, sia cambiato il mondo del turismo. Non esistono praticamente più i soggiorni a lungo termine: a farla da padrone sono le visite "mordi e fuggi", per lo più concentrate nei fine settimana o, al massimo, in sette giorni.

Ciò, se da una parte crea più flusso e maggior veicolazione del prodotto turistico, dall'altra abbassa notevolmente la qualità di chi sceglie questo angolo di paradiso per le proprie vacanze.

Come sono lontani i tempi della "Belle Epoque", durante i quali a soggiornare (e qualcuno fare anche del loro "buen retiro" la Costa Azzurra), erano artisti ed attori famosi.

I quali, dopo aver scoperto le bellezze all'epoca incontaminate di Roquebrune, Eze, La Turbie, Gorbio, St-Agnes ma anche della stessa Monaco, eleggevano questi centri come loro residenza secondaria. Spesso anche principale.

Le ville più scintillanti e signorili restano tutt'oggi quelle abitate un tempo da questi artisti.

Tra loro anche l'enorme appartamento di Steve Carpenter, nella parte vecchia del paese di Roquebrune, uno degli angoli più incantati dell'entroterra monegasco-mentonese.

Uno spazio di 300 metri quadrati calpestabili con 1600 di terreno che il pittore americano, insieme on la moglie Madeleine, comprò negli anni '70 e nel quale creò ed allo stesso tempo collezionò centinaia di opere.

Spessissimo nella splendida casa si poteva vedere Grace di Monaco, ospite dei coniugi Carpenter in occasione di feste e ricevimenti ma anche semplicemente per parlare di arte, grande passione dell'indimenticata principessa.

Ora la proprietà, disabitata da tempo, è stata messa in vendita al prezzo di 3,5 milioni di euro.

Le sua caratteristiche sono intatte: una grande scala elicoidale e le piastrelle in terracotta colorata tipiche della Costa Azzurra, con il classico rivestimento in legno degli anni '70. All'interno ancora appesi i quadri dell'artista, con il suo immenso laboratorio al primo piano che rappresenta il cuore della proprietà.

Una proprietà non alla portata di tutte le tasche, ma che trasuda di arte.