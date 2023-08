Abitare a Cap d'Ail? Roba per ricchi, anche se il Comune vanta quasi il 20% di alloggi popolari

Potrebbe sembrare un paradosso, ma è quel che succede a Cap d'Ail.

Il prezzo del mattone, probabilmente influenzato dalla vicinanza con il confinante Principato di Monaco dove l'immobiliare ha raggiunto livelli stellari, costa una fortuna.

Il che, di conseguenza, si ripercuote sugli affitti: abitare nel piccolo paese costiero, che conta appena 4.700 residenti, significa dover sborsare 27 euro al metro quadro per la locazione di un appartamento. Cifra che fa balzare Cap d'Ail al quarto posto tra i Comuni più cari di Francia.

Nonostante ci sia un rovescio della medaglia: la città vanta infatti il 19,3% di case popolari, un dato altissimo rispetto al numero di abitanti.

Una politica, quella di costruire abitazioni popolari, che tutte le amministrazioni hanno sempre perseguito anche per permettere ai tanti studenti o lavoratori di scegliere Cap d'Ail come luogo di residenza per andare a lavorare nel Principato.

Ultimi appartamenti costruiti in ordine di tempo sono stati i 46 alloggi realizzati nel 2021 al Clos des Cystes, presso il Chemin Romain, mentre sono in programma tre nuovi condomini che una volta terminati dovrebbero far alzare la percentuale di occupazione di case popolari sul territorio al 20%.

Un dato assolutamente significativo ma che, proprio come nel Principato di Monaco, vista la conformità del territorio ed i suoi confini rischia di diventare la soglia massima raggiungibile. Resta la possibilità di sfruttare il mare, come a Monaco, ma non si tratterebbe certo di edilizia popolare.

Come fare, dunque, per raggiungere i parametri del 25% di edilizia popolare nel 2025 previsto dalla legge SRU? Forse acquistando vecchi edifici, ma è una situazione al momento solo ipotetica e tutta da verificare.

A Cap-d'Ail, come in tutte le altre città francesi, per ottenere un alloggio popolare bisogna far domanda e non superare ovviamente un reddito massimo, il cui importo varia dal numero di persone che andranno ad abitare e dove si trova l'alloggio.