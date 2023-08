Cannes commemora la propria Liberazione: manifestazioni, cerimonie e…fuochi d’artificio

Cannes si appresta a commemorare il 79° anniversario della propria Liberazione avvenuta il 24 agosto del 1944 .

Date principali della Liberazione

6 giugno 1944 - Bombardamento del viadotto di Anthéor;



15 agosto 1944 - Sbarco in Provenza. I tedeschi, alle 16,30, fanno saltare una ventina di mine al vecchio porto. Non fanno saltare il faro perché ne hanno bisogno, ma il molo Albert-Edouard e la piazza Massuque sono gravemente danneggiati. Ogni giorno si verificano allarmi e bombardamenti, sulla Croix-des-Gardes, la Croisette, il vecchio porto e le fabbriche della Bocca. Mentre, a Nizza, i tedeschi fucilarono 21 resistenti incarcerati, quale rappresaglia per lo sbarco, a Cannes vi fu il massacro di altri prigionieri della Gestapo, nella villa Montfleury.



18 agosto 1944: Divieto di circolazione; la popolazione rade le mura per cercare di rifornirsi. Le navi da guerra alleate sono al largo: la Croisette, la Palm Beach e la villa Corne d'Or (Croisette) sono danneggiate, le granate piovono un po' a caso sulla città.



23 agosto 1944 – Ormai i tedesci in città sono pochi gli altr sono fuggiti o nascosti. La centrale telefonica della posta Mimont è neutralizzata.



24 agosto 1944: Liberazione di Cannes da parte delle truppe americane, che arrivano dalla Bocca.

Questo il programma delle manifestazioni che sono state organizzate mercoledì 23 agosto 2023 e giovedì 24 agosto 2023.



La “bourse militaria” si terrà mercoledì 23 e giovedì 24 agosto 2023 sulla esplanade Pantiero, dalle 9 alle 18



Giovedì 24 agosto 2023

Ore 10 - Sfilata di veicoli americani - Pantiero et Monument aux morts de Cannes-La Bocca

Ore 15 - Cerimonia di omaggio e deposito di corone (partenza degli autobus dal Municipio alle 14,30) - Stèles Francis Tonner, Henri Bergia e Monument aux Morts de Cannes-La Bocca

Ore 15,30 - Sfilata di veicoli americani - Pantiero, Boulevard de la Croisette, rue Pasteur, rue d’Antibes e Hôtel de Ville

Ore 17,15 - Cerimonia di omaggio e deposizione di corone (discorso di David Lisnard, sindaco di Cannes) - Monument aux morts, Hôtel de Ville, 1 place Bernard Cornut-Gentille, Cannes

Ore 22 -Festival d’art pyrotechnique – Sugyp (Svizzera) e consegna della Vestale d’or - Baia di Cannes