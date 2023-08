L’Opéra di Nizza apre la stagione col Festival Hip Hop’Era

La campanella all’Opéra di Nizza suonerà sabato 2 settembre 2023 alle ore 20: l’avvio della stagione 2023/2024 è affidato al Festival Hip Hop’Era.

Dopo aver fatto tremare le pareti dell'Opéra di Nizza nel settembre 2022 con il festival Metal UP, l'Opéra di Nizza, la Città di Nizza, J9 Prod & Imago records & production propongono quest'anno il festival Hip Hop'Era.

Il momento culminante sarà una battaglia immaginata da Julia Funky-J, campionessa mondiale di danza «Juste Debout», seguita da un DJ set di Dee Nasty, pioniere della cultura hip hop in Francia.

L’art du geste è una musica oculare, dice all'occhio ciò che la musica dice all'orecchio.

Nella storia della danza, le correnti evolvono in parallelo, ma i loro punti di incontro e i ponti tra loro sono ancora rari. L'opera è una forma d'arte intrinseca alla cultura francese. Anche il suo fratellino ribelle, di strada, ha compiuto un bel balzo in avanti dagli anni '80, e si ritrova oggi in tutti gli ambienti, poiché è lo stile di musica e danza più popolare al mondo.

È in uno spirito di apertura, connessione e perennità che l'Opéra di Nizza apre le sue porte e invita l'hip hop tra le sue mura con il festival Hip Hop'Era.

Questo festival unirà danza classica e break dance, un'arte che farà la sua comparsa come disciplina olimpica nel 2024.

Ispirandosi ai codici di una battaglia di hip hop, il primo evento della stagione vedrà affrontarsi sul grande palcoscenico dell'Opera ballerine e ballerini del Ballet Nice Méditerranée e Breakers selezionati il giorno stesso sul piazzale dell'Opéra.



La serata si concluderà con un DJ set di Dee Nasty, star delle radio pirata negli anni '80, organizzatore di serate mitiche, genio dello scratch e... autore del primo album rap francese.



Programma di sabato 2 settembre 2023

Dalle 14 alle 19 (Parvis dell'Opéra)

Selezioni per la battaglia serale

Concerti gratuiti

Concorso di Graff



Ore 20 (Sala dell'Opéra)

Battle Hip Hop'éra

DJ set di Dee Nasty



Per iscriversi alle selezioni

Breakdance : hoperabattle@gmail.com

Graff : hiphopera@imagoproduction.com



L’Opéra de Nice si trova in Rue Saint-François de Paule 4 nel Vieux Nice.