Nizza, il ristorante solidale “Alegria” chiude oggi, ma riaprirà ad ottobre in una nuova sede

A fine di giugno, con l’intento di fronteggiare l’inflazione e di combattere l’isolamento degli anziani, soprattutto durante la stagione estiva, era stato inaugurato a Nizza, in Rue Alsace Lorraine, il ristorante solidale Alegria.

I pasti somministrati durante l'estate sono stati oltre duemila, dal lunedì al venerdì, agli anziani soli, non soggetti al pagamento delle tasse, che hanno potuto anche beneficiare di diverse attività di legame sociale e prevenzione in un luogo conviviale.

La Città di Nizza e il Centro Comunale d'Azione Sociale, in collaborazione con Malakoff Humanis, la Haute Ecole du Travail et de l’Intervention Sociale - Hetis e la Federazione studentesca - FACE06, hanno fatto sì che gli anziani potessero beneficiare di pasti di qualità, predisposti dai cuochi della cuisine centrale, serviti da studenti del Face 06, in condizioni degne di un ristorante classico.

Numerose animazioni culturali (karaoke, balli, giochi di società) sono state proposte durante i pranzi dai servizi della Città e delle associazioni (La Semeuse, Plumarine, l’association des Philippins) prima e dopo il pranzo.

Proprio oggi il ristorante cessa, provvisoriamente, la propria attività per riaprire il prossimo ottobre in una nuova sede nelle vicinanze, in modo che durante tutto l'anno gli anziani possano incontrarsi e condividere nuovi pranzi in un'atmosfera accogliente.